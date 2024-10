MCEB

Une leçon d’abnégation

Après leur victoire face au CRB, les joueurs d'El Bayadh sont rentrés à la maison dans des taxis collectifs. L'image traduit les difficultés que vit ce club plongé dans une crise financière qui risque, si une solution ne vient pas le sauver dans les prochains jours, de le pousser à se retirer de la compétition.

Face au Chabab, les camarades de Kouar n'ont pas tremblé. Ils ont su construire leur victoire par une grosse concentration qui leur a permis de mettre, d'entrée de jeu, leur adversaire sur la défensive et gérer par la suite le match à leur guise. C'est la force mentale qui a permis aux protégés de Bouali de ne pas être impressionnés par le statut de leur adversaire qui renferme des joueurs expérimentés et qui jouait devant son public. Deux banderilles qu'ils ont plantées en début de match ont permis au doute de s'installer dans le camp adverse. Mené au score, le CRB s'est mis à courir derrière l'égalisation. La panique qui s'est emparée de ses joueurs a facilité la tâche des Beidis qui ont terminé la première période sur un score de parité mais avec un ascendant psychologique certain sur leur adversaire. Leur troisième but inscrit en début de seconde mitemps a été le coup de grâce pour les Belouizdadis qui ont perdu leur football et leur mordant au fil des minutes. Ce n'est pas un accident de parcours pour le Chabab mais une victoire méritée pour le MCEB qui a réalisé, à l'occasion, son premier succès de la saison. Finalement, cette équipe a donné une véritable leçon de réalisme à ceux qui croient que l'argent est le seul ingrédient pour construire une équipe conquérante.

Walid K.