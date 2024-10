MCA

Beaumelle : «Des buts d’abord, le spectacle après»

Le MCA a trouvé des difficultés énormes pour signer sa deuxième victoire en championnat. L’adversaire oranais a joué pour l’occasion son meilleur match depuis le début de cet exercice, et ce, 48 heures après avoir engagé un nouvel entraîneur, en la personne du Franco-malien, Eric Chelle.

Beaumelle a d’ailleurs poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final de l’arbitre. Le but signé Naïdji (65’) l’a libéré, tout comme d’ailleurs les milliers de fans qui se sont déplacés à Nelson-Mandela. Le technicien français ne voulait évidemment pas entendre parler d’un autre faux-pas à domicile, et ce, après s’être contenté d’un nul vierge lors de la première sortie à Alger contre le PAC. Contrairement aux deux précédentes rencontres les camarades du capitaine du jour, Ghezala, n’ont pas pour autant séduit, notamment en première période pendant laquelle ils ont trouvé du mal à développer leur jeu habituel. En cause, l’adversaire a évolué avec quatre joueurs au milieu et deux attaquants de pointe qui avaient pour mission d’empêcher les Algérois de construite leurs offensives de derrière. Résultat des courses, les Mouloudéens se sont contentés d’un seul but, synonyme de trois précieux points qui leur permettent de se hisser en haut du tableau. Dans la foulée, tout le monde aura remarqué que le champion d’Algérie sortant donne l’impression d’être en manque d’inspiration devant, puisqu’il ne compte, jusque-là, que quatre buts marqués en autant de matchs, ce qui est très modeste par rapport à la saison passée, lorsque les gars de Bab El Oued crachaient le feu en attaque.

«Nous pratiquons du beau football»

«On aimerait bien sûr être plus dominateurs et ne pas se contenter d’un but, mais cette saison le championnat est différent, car beaucoup d’équipes essayent de rivaliser avec nous. Aussi, nous sommes attendus au tournant, car le Mouloudia est l’équipe à battre et face à nous, chaque adversaire joue le match de sa saison. C’est normal, vu que notre équipe est le champion en titre. On doit donc assumer ce statut’’, dira Beaumelle lors de son point de presse d’après-match. Et d’ajouter : ‘’Depuis quelque temps, on pratique du beau football, et c’est ce qui a énormément plu aux supporters qui souhaitent toujours voir leur équipe en mode tiki taka. C’est bien, mais l’objectif est de marquer des buts. On aime bien faire le spectacle, mais en Algérie, on doit marquer des buts pour être à l’abri d’un contre ou d’une balle arrêtée qui peuvent se transformer en but contre nous. Aujourd’hui, par exemple, je n’ai pas apprécié que mes joueurs ne tentent pas des tirs une fois à l’intérieur de la surface de réparation, notamment en première mi-temps.’’

Les attaquants manquent de réalisme

Le manque de réalisme de l’attaque mouloudéenne se traduit par le peu de buts marqués depuis le début de cet exercice, y compris dans les quatre matchs comptant pour les deux premiers tours préliminaires de la LDC. ‘’Hormis Naïdji, auteur de trois buts, toutes compétitions confondues, les autres réalisations de l’équipe, jusque-là, ont été signées par des joueurs différents’’, a fait remarquer Beaumelle. Ce constat a poussé le coach à axer, ces derniers temps, sur le travail devant les buts.

Le Français défend Delort

Le néo-attaquant mouloudéen, Andy Delort, est resté muet depuis sa première sortie sous le maillot des Vert et Rouge face au PAC, lorsqu’il avait réussi à signer le but égalisateur. Certes, il est en train de déployer d’énormes efforts au service de ses coéquipiers, mais au Mouloudia, on attend de lui de marquer des buts. Interrogé à son propos, à l’issue de la rencontre face au MCO, Beaumelle a tenu à rappeler que Delort est toujours en phase de préparation, vu qu’il a rejoint tardivement le Mouloudia, alors qu’il venait de passer une deuxième partie de saison blanche. ‘’Il faut être patient avec Delort. Objectivement, je ne devais pas le faire jouer d’entrée depuis le début du championnat, car il manque toujours de rythme, vu qu’il nous a rejoint à la fin de la préparation d’intersaison, sachant qu’il était resté inactif pendant six mois. Certes, il s’entraînait seul, mais les exigences du haut niveau sont autres’’, a défendu le technicien français son joueur.

Attention au huis clos !

Le scénario du match du MCA face à l’US Monastir en LDC a failli se reproduire contre le MCO, à cause du comportement irresponsable de certains énergumènes du fameux virage sud de la galerie algéroise. En effet, des ‘’infiltrés’’ parmi les membres des ‘’ultras’’, réputés pour leur sportivité, ont failli faire interrompre le match à plusieurs reprises en lançant des pétards sur les joueurs du MCO. En première mi-temps, Aliane a été même touché lorsqu’il s’apprêtait à exécuter un corner. Le même scénario s’est reproduit avec son gardien de but Rahmani en deuxième période. Cette attitude de ces pseudo-supporters risque de coûter cher à l’équipe qui va sans doute écoper d’une sanction qui l’expose par la suite au huis clos.

La réserve confirme son réveil

L’équipe réserve a enchaîné une deuxième victoire lors de cette 4e journée, après avoir battu le MCO sur le score sans appel de 3 à 0. Après avoir mal débuté la compétition en concédant une défaite sur le terrain de la JSK et un nul à domicile face au PAC, les jeunes mouloudéens, dont la machine commence à se huiler, se sont révoltés sur le terrain du CSC lors de l’avant-précédente journée, avant de confirmer leur réveil contre les Hamraoua.

A. B.