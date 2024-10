USMA - Plusieurs défections à signaler

Avec quel effectif face au CRB ?

L’USMA, qui a vu son match contre l’ESM reporté par la LFP en raison de la convocation de 3 joueurs en sélection, prépare sa prochaine rencontre de championnat prévue le 18 octobre face au CRB au stade du 5-Juillet. Ce sera le premier gros test pour les Rouge et Noir qui ont affronté lors des trois premières journées des équipes moyennes, à savoir le MCEB, le NCM et l’USB.

Il faut dire que cette affiche ne s’annonce pas sous de bons auspices pour les camarades de Chita qui devront se passer de 3 joueurs au minimum, en l’occurrence Guenaoui, indisponible 6 mois ; Belkacemi, blessé au genou ; Terrazas, retenu dans la sélection bolivienne, qui jouera le 16 octobre contre l’Argentine à Buenos Aires, alors que Gassama est incertain en raison d’une blessure à l’adducteur. Toutes ses absences perturbent la préparation, sans oublier que les deux internationaux algériens Radouani et Benbot ne réintégreront le groupe que le 16 octobre. L'entraîneur tunisien de l’USMA Nabil Maâloul devra composer avec un effectif réduit, ce qui veut dire qu’il n’aura pas beaucoup de solutions lors de cette rencontre importante. En effet, si l'USMA veut garder sa place parmi le groupe de tête, elle doit obligatoirement réaliser un bon résultat face au Chabab, mais ce sera difficile car les Belouizdadis ont besoin également d’une bonne performance pour se libérer en ce début de saison. Le coach usmiste a encore 5 jours pour essayer de bien préparer ce derby et surtout dégager son onze en l’absence de plusieurs cadres de l’équipe. Certes, l’effectif de cette saison est riche mais il faudrait bien le gérer, car ce n’est pas évident de jouer sur les trois tableaux. Les fans du club de Soustara attendent beaucoup de leur team cette saison, surtout par rapport aux moyens mis à la disposition du club par le groupe Serport, actionnaire majoritaire de l’USMA.

Vers la convocation de Lamara face au Chabab

Opéré du ménisque au mois d'août passé, le défenseur gauche Nabil Lamara a repris l'entraînement collectif depuis deux semaines. Le joueur semble prêt pour la compétition. Il devrait être convoqué dans la liste des 20 pour le derby de vendredi prochain contre le CRB au stade du 5-Juillet 1962.

1 But encaissé en 3 matches

Une défense solide

L’USMA qui a obtenu 7 points en 3 matches a montré une bonne solidité derrière, contrairement à la ligne offensive qui peine à trouver ses repères. Le secteur défensif est rassurant. La preuve : l’équipe a encaissé un seul but en 3 journées, c’était contre Biskra lors de la 1re journée. La charnière centrale fait du bon travail et les centraux utilisés Mondeko, Dehiri, Alilet et Azzi ont donné satisfaction. La paire Mondeko-Alilet semble tenir la corde par rapport aux qualités de ces deux centraux qui sont pour le moment complémentaires.

Musa Ali adopté par le public

L’attaquant nigérian Musa Ali a marqué son 1er but personnel lors du match face à l’USB. Le joueur de couloir semble en confiance et surtout bien dans sa tête. Très sympathique et souriant, il a déjà conquis le coeur du public usmiste qui le soutient à fond, comme le montrent les commentaires des fans sur les réseaux sociaux. Techniquement, c’est un joueur de qualité qui a un bon dribble et qui n’hésite pas à aller vers les bois. On verra comment il va réagir lors du derby du 18 octobre face au CRB au stade du 5-Juillet.

17 minutes pour Terrazas face à la Colombie

En stage avec la sélection bolivienne depuis plus de dix jours, le joueur de l’USMA, Adalid Terrazas, a joué 17 minutes jeudi passé contre la Colombie lors de la confrontation qui a opposé les deux équipes à El Alto. Le meneur de jeu usmiste a débuté le match sur le banc des remplaçants avant d’être incorporé à la 80’. La Bolivie s’est imposée 1-0 face à la Colombie et s’est hissée à la 5e place du groupe

Benbot et Redouani non utilisés contre le Togo

Les Usmistes déçus

En l'absence de Mandréa et Oukidja, les Usmistes s'attendaient à ce que leur le gardien de but Benbot soit aligné dans les bois avec la sélection nationale face au Togo, mais le sélectionneur national lui a préféré Guendouz. Pour le poste de latéral, droit Radouani n’a pas été utilisé pour des choix tactiques. Les fans de l’USMA espèrent que les deux joueurs auront du temps de jeu ce lundi contre le Togo à Lomé pour le compte du match retour des éliminatoires de la CAN 2025.

AFFAIRE USMA – RS BERKANE

Le TAS fixe le 13 novembre pour examiner le dossier

Le Tribunal arbitral des sports (TAS), dont le siège est à Lausanne, examinera, le 13 novembre prochain, la requête de l’USMA au sujet de son exclusion de la demi-finale de la précédente édition de la Coupe de la CAF, à la suite de ce qui est communément appelé l’affaire des maillots de RS Berkane. Le TAS a mentionné la date dans la liste des audiences sans donner plus de précisions. Rien n’indique que le verdict sera prononcé le jour même.

3e victoire pour la réserve de l’USMA

La réserve de l’USMA s’est imposée avant hier 1-0 à Mostaganem contre l’ESM dans le cadre de la 4e journée du championnat réserve de L1. C’est le 3e succès des Rouge et Noir depuis l’entame du championnat.

K. H. A.