L’Aigle noir tombe à Béchar

Dans un match à rebondissements, la JS Saoura a arraché une victoire précieuse face à l’ES Sétif (3-2), grâce à un but de Bentaleb à la 86e minute, qui venait à peine d'entrer en jeu. Ce but a offert trois points capitaux aux locaux, alors que les deux équipes étaient à égalité à deux buts partout.

Les hommes de la Saoura ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, en ouvrant le score dès la 8e minute par Souibah, qui a profité d’une hésitation dans la défense sétifienne pour tromper le gardien Bousseder. Ce premier but a dynamisé le match, avec une équipe de l’ESS qui a tenté de réagir pour revenir au score, tout en laissant des espaces exploités par les Bécharis. Ces derniers ont cependant manqué plusieurs occasions de faire le break. Aussi, l’ESS a su profiter d’un penalty obtenu dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, transformé avec sang-froid par Chaâbi à la 38e minute, ramenant les deux équipes à égalité (1-1). Mais alors que tout le monde pensait que la pause serait atteinte sur ce score, Belmiloud redonne l’avantage à la JSS juste avant la mi-temps, au grand désarroi des supporters sétifiens présents. En seconde période, l’entraîneur Réda Bendris a effectué des changements tactiques avec l’entrée de Jiddou et Hadji, qui ont remplacé respectivement Kossi et Benkhelifa. Ces modifications ont revigoré l'attaque sétifienne, qui a pris le contrôle des débats face à une JSS plus défensive, cherchant à préserver son avantage. La pression des visiteurs a fini par payer à la 66e minute, lorsque Boubaker a égalisé, relançant ainsi un match déjà bien disputé. Cependant, à l'image de la première période, la JS Saoura a su trouver les ressources pour reprendre l’avantage dans les dernières minutes. Bentaleb, tout juste entré sur le terrain, a marqué le but décisif à la 86e minute, scellant ainsi la victoire des siens (3-2). Un coup de massue pour les Sétifiens, qui ont vu leurs espoirs de ramener un point de Béchar s’envoler.

Bendris a effectué quatre changements

Pour le match face à la JSS, le coach Réda Bendris a effectué quatre changements dans son onze. Contraint de composer sans Djahnit et Douar, blessés, le technicien ententiste a titularisé pour la première fois le milieu béninois Kossi et l’attaquant Bacha alors qu’il a fait appel à Bouchama et Boubaker. Le premier a remplacé Moulay alors que le second a pris la place de Hadji qui a débuté la partie sur le banc de touche.

Les Sétifiens en force à Béchar

Ils étaient des centaines de fans ententistes à effectuer le déplacement à Béchar pour assister à la rencontre de leur équipe face à la JSS. D’ailleurs, une grande majorité de ses fans a rallié la ville du Sud dans la soirée de jeudi et a créé une ambiance particulière en allumant des fumigènes et autres produits pyrotechniques. La délégation sétifienne, qui s’est rendue à Béchar à bord d’un avion spécial de l’aéroport du 8- Mai 1945 de Sétif, a été accueillie chaleureusement par des dirigeants de la JSS. Des bouquets de fleurs ont été remis au staff technique et aux dirigeants dans le hall de l’aéroport de la ville du Sud. Un bon geste de la part de la direction du club de la Saoura.

Djahnit sera opéré en Finlande

La direction de l’ESS envisage d’envoyer le capitaine d’équipe Akram Djahnit dans une clinique au Finlande pour se faire opérer. Le joueur se rendra dans les tout prochains jours en compagnie d’un membre du staff médical en Finlande pour subir cette intervention chirurgicale. Une fois de retour à Sétif, le capitaine du onze de l’Aigle noir sera soigneusement suivi avant qu’il ne débute la rééducation.

