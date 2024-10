ASO

La direction chélifienne a-t-elle été roulée à propos d’Evra ?

L e match Algérie - Togo a apporté une grosse surprise pour les dirigeants des Lions du Cheliff, qui estiment qu'ils ont été roulés par le manager qui leur avait proposé le Togolais Evra Agbagno.

En effet, le sélectionneur du Togo avait aligné ce joueur comme latéral gauche, alors qu'il est censé être un avant de pointe. Selon des sources auprès de la sélection de ce pays, ce joueur n'a jamais évolué en attaque, et son poste de prédilection est latéral gauche. Mieux encore, ces sources ont affirmé qu'à ses débuts, dans son club formateur, il jouait au poste de gardien de but. C'est en arrivant à l'ASO qu'il s'est retrouvé à évoluer en pointe de l'attaque. Le manager qui l'avait proposé aux dirigeants aurait même, selon des sources, présenté des statistiques qui prouvent que le joueur est un avant-centre. Certes, ce changement a été bénéfique pour l'équipe qui a pu profiter du punch du joueur classé troisième meilleur buteur de la saison dernière, mais le club semble avoir été grugé par l'agent du joueur. N'était le match de la sélection togolaise joué à Annaba, personne n'aurait découvert cette supercherie. Sur un autre plan, l'équipe prépare sa prochaine sortie face à l'Olympique Akbou. Les camarades de Boussaïd, qui avaient bénéficié de deux jours de repos après le match amical joué et gagné face au SKAF, se sont retrouvés au stade Boumezrag pour bien préparer le déplacement dans la vallée de la Soummam pour affronter certes un nouveau mais qui donne tout l'air de bien maîtriser son sujet, lui qui s'est baladé face au solide Paradou AC. A noter que la ligue nationale de football n'a pas encore défini une date pour le match reporté face à l'USMK. Zaoui et son staff espèrent que sa programmation ne va pas perturber le programme de préparation des prochaines sorties qu'ils ont établi.

Abdelkader G.