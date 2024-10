JSS

Une première victoire qui fait du bien

L a Saoura qui courait derrière sa première victoire de la saison a pu atteindre cet objectif en battant l'Entente de Sétif. Cela n'a pas été facile face à un adversaire qui ne s'est pas avoué vaincu et qui s'est battu jusqu'à la dernière minute de la rencontre.

En ouvrant le score par Souibah, les protégés du duo Lakhdari-Djallit pensaient avoir fait l'essentiel et que leur mission allait être facile. C'était compter sans la détermination des Sétifiens qui ont comblé leur retard. En seconde période, le but de Belmiloud a permis aux Bécharis de passer devant au tableau d'affichage devant des Sétifiens qui parviendront toujours à égaliser. Finalement, le but de Bentaleb a libéré les locaux qui réalisent un succès important qui leur permet de goûter à leur première victoire de la saison et surtout à chasser le doute qui commençait à s'installer dans leurs rangs. L'entraîneur Lakhdari n'a pas manqué de souligner l'importance de cette victoire qu'il a qualifiée de difficile tout en remerciant les fans qui ont soutenu l'équipe et l'ont poussée vers le succès. «Ça n'a pas été facile face à un adversaire qui est venu à Béchar pour réaliser le meilleur résultat possible. On a certes bien entamé le match, mais on a raté l'occasion de prendre le large au tableau d'affichage, ce qui a permis à notre adversaire de s'accrocher et de nous mener la vie dure. Je remercie nos supporters qui ne nous ont pas lâchés. Ils ont été le douzième homme. J'espère que cette victoire va servir de déclic pour un véritable démarrage de l'équipe», a-t-il indiqué. A noter que l'équipe va reprendre aujourd'hui les entraînements pour préparer son périlleux déplacement à Biskra, prévu vendredi prochain.

Kader B. A.