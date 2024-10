USMA - EN L’ABSENCE DES INTERNATIONAUX ET DE GUENAOUI

AVEC QUEL EFFECTIF FACE AU CRB ?

L’USMA a repris le travail au stade de Bologhine afin de préparer le derby du 18 octobre face au CRB qui s’annonce chaud. Le report du match contre l’ESM qui devait se tenir le 12 octobre a soulagé le staff technique, qui pourra ainsi travailler cette semaine sans pression.

En plus de l’absence des internationaux, Radouani et Benbot, qui se trouvent avec la sélection nationale, et Terrazas convoqué en sélection bolivienne, l’USMA devra se passer de son milieu de terrain offensif Ghilès Guenaoui pour une période allant de 6 à 7 mois. En effet, les résultats de l’IRM ont confirmé qu’il s’agit d’une rupture des ligaments croisés internes du genou gauche. Le joueur devrait se faire opérer dans une clinique spécialisée dans les prochains jours. Pour rappel, Guenaoui s’est blessé en première mitemps du match face à l’USB suite à un mauvais contact. Il a dû quitter le terrain pour se faire soigner. Une fois opéré, Guenaoui observera une longue période de convalescence et de rééducation. Son retour à la compétition devrait se faire au mois d’avril 2025 au mieux. Pour le joueur, c’est un coup d’arrêt, lui qui vient de montrer beaucoup de qualités en ce début de saison avec le Rouge et Noir. Aligné tantôt sur le flanc gauche de l’attaque, tantôt au poste de meneur de jeu, Guenaoui a été l’un des éléments moteurs dans l’animation de jeu. A rappeler que les Rouge et Noir qui occupent le haut du tableau de la Ligue 1 avec 7 points comptent maintenir cette dynamique mais leur mission s’annonce difficile face au Chabab de Belouizdad. Ce sera le 1er gros test pour les camarades de Ghacha en ce début de saison, car l’équipe a affronté lors des trois premières journées des équipes moyennes (NCM, USB et MCEB).

Quelles solutions pour Maâloul ?

Maintenant que ce joueur sera indisponible pendant plusieurs mois, l’entraîneur Nabil Maâloul devra trouver des solutions en attaque, car ce n'est pas facile de remplacer un joueur de la trempe de Guenaoui. Les supporters, pour leur part, sont choqués, car ils savent bien que leur équipe va perdre pour un certain temps un joueur de qualité. On verra comment le coach va résoudre ce problème.

Mondeko et Likonza non convoqués en sélection

Les deux Congolais de l’USMA, Mondeko et Likonza, n’ont pas été retenus en sélection, ce qui veut dire qu’ils seront à la disposition de l'entraîneur Maâloul cette semaine afin de préparer avec le reste du groupe le derby du 18 octobre face au CRB.

USMA - CRB au 5-Juillet

Selon une source crédible, le derby CRB - USMA du 18 octobre sera domicilié au stade du 5-Juillet, car le stade Nelson-Mandela va fermer ses portes cette semaine pour travaux. Pour rappel, le stade du 5-Juillet a subi des travaux ces dernières semaines afin d’améliorer la qualité de la pelouse.

Boukhanchouche double Chita

Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche est en train de réaliser un bon début de saison malgré ses 39 ans. L’exinternational s’est imposé dans la récupération comme un élément important sur l’échiquier de Maâloul. Lors du dernier match joué contre le MCEB, l’enfant de Merouana a été l’élément moteur dans l’entre-jeu de par son travail dans la récupération et la relance. Pour le moment, il a la confiance du coach tunisien qui le préfère à Chita.

AFFAIRE USMA - RS BERKANE

Les Algérois font appel de la décision de la CAF

Le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict dans l'affaire dite des maillots qui opposait l'USM Alger à la RS Berkane, dans le cadre de la demi-finale de la dernière édition de la Coupe de la CAF. La commission compétente de l'instance confédérale s'est contentée d'une amende financière de 40.000 dollars à l'égard de l'USMA pour "non-respect des décisions des organes de la CAF lors du match numéro 129 de la Total Energies Coupe de la Confédération 2023-2024" et rejeté toutes les demandes de réparation formulées par le club algérien. Au regard de ce que prévoient les règlements de la CAF en pareils cas, l'on peut dire de prime abord que l'USM Alger s'en est sortie à bon compte. En effet, selon le règlement en vigueur, le club usmiste encourt une suspension des trois éditions de la Coupe de la Confédération pour son forfait en demi-finale de la dernière édition de ladite compétition. L'on se demande si ce verdict pour le moins "clément" n'est pas un aveu de culpabilité de la part de l'instance faîtière du football africain qui fait l'objet dans la même affaire d'une plainte algérienne auprès du tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) pour non-respect de ses propres lois et règlements. La réaction de la direction usmiste ne s’est pas fait attendre, puisque, mardi tard dans la soirée, le club a fait appel de la décision du jury disciplinaire de la CAF. Affaire à suivre.

K. H. A.