JSK - ILS VEULENT CONFIRMER LEUR REGAIN DE FORME

LES CANARIS DÉTERMINÉS À BATTRE LE CSC

Ayant retrouvé le sourire après leur large succès enregistré devant le PAC, les Canaris ne veulent pas rater l'occasion de recevoir le CSC pour enchaîner une victoire. Ils ont repris le chemin des entraînements mardi après-midi pour travailler encore plus les automatismes et la cohésion entre les trois compartiments.

Benchikha leur a demandé de garder les pieds sur terre et de ne pas trop s'enflammer après leur belle prestation face au PAC. Il sait qu'il aura affaire à une bête blessée et que les Sanafir feront tout pour se ressaisir de leur dernier semiéchec à domicile devant le MCA. Même le manager général Karim Doudane s'est entretenu avec les joueurs pour leur dire que le chemin est encore long et qu'ils doivent oublier leur victoire face au PAC et ne se concentrer que sur le match face au CSC. Les dirigeants savent que pour jouer le titre, ils ne doivent pas rater des points à domicile. Les équipiers de Boualia se sont rachetés de fort belle manière de leur échec face au MCA en battant le PAC avec l'art et la manière, mais ils doivent continuer sur cette voie afin d'atteindre les objectifs du club. Il y aura près de 40 000 supporters dans les gradins et les joueurs sont déterminés à les satisfaire. Ils préparent leur prochain rendezvous avec beaucoup de sérieux et ne rechigneront pas à l'effort pour battre le CSC qui est la bête noire de la JSK ces dernières années. Ils ont sédui leurs supporters dimanche au 20-Août et ne veulent en aucun cas les décevoir samedi au stade Hocine-Aït Ahmed.

Zemiti : "Le match sera difficile"

L'entraîneur adjoint Farid Zemiti a annoncé au cours de la conférence de presse animée hier matin que l'objectif principal de l'équipe est d'enchaîner une victoire. Il a tenu à rassurer les fans en affirmant que le capitaine Koceila Boualia n'a rien de grave et qu'il sera présent samedi face au CSC. "La reprise des entraînements a eu lieu dans les meilleures conditions. La victoire enregistrée devant le PAC a fait beaucoup de bien au groupe, mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers, surtout que le match face au CSC sera difficile. On prépare notre match avec beaucoup de sérieux et on fera tout pour battre notre adversaire. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend et sont prêts à faire le nécessaire pour enchaîner une victoire. On a un public en or et on ne veut pas le décevoir", a déclaré Zemiti, qui a confirmé l'absence du milieu international sénégalais Babacar Sarr pour cause de blessure.

Boudebouz et Bwalya sur la bonne voie

Parmi les joueurs critiqués après la défaite concédée devant le MCA, il y a le milieu offensif Ryad Boudebouz et l'attaquant Walter Bwalya. Le premier n'avait pas touché beaucoup de ballons et le second avait raté une occasion en or à la fin de la première mi-temps. Quelques supporters avaient même reproché aux dirigeants d'avoir déboursé des sommes colossales sur des joueurs en fin de carrière. Mais Boudebouz et Bwalya ont prouvé face au PAC que ce sont des joueurs de talent. Bien qu'il ne soit pas encore au top physiquement, Boudebouz a délivré une passe décisive à Kanouté face au PAC et a beaucoup pesé sur la défense adverse. Il a été longuement applaudi à sa sortie du terrain. Pour Bwalya, il a fait l'objet d'acerbes critiques depuis les matches de préparation joués en Turquie. Cependant, même s'il n'arrive toujours pas à trouver le chemin des filets, il a été encensé après sa belle prestation face au PAC où il a délivré une passe décisive à Boualia. Interrogé sur son inefficacité, l'attaquant congolais de la JSK a déclaré que peu importe celui qui marque, le plus important est que l'équipe gagne.

PRÈS DE 40 000 BILLETS PROPOSÉS

La vente en ligne a commencé mardi soir

Comme il fallait s'y attendre, la vente des billets pour le match de samedi face au CSC se fait en ligne. La vente sur la plateforme a commencé mardi soir, et jusqu'à hier soir des milliers de tickets ont été déjà vendus. Près de 40 000 billets seront mis en vente à l'occasion de la réception du CSC pour le compte de la 4e journée du championnat. 33 000 billets sont réservés aux supporters de la JSK, 3300 aux supporters du CSC et près de 2000 tickets sont aussi mis en vente. La décision de la société chargée de gérer le stade Hocine-Aït Ahmed de vendre les tickets en ligne n'a fait que des heureux chez les supporters qui se mobilisent sur les réseaux sociaux pour que la fête soit totale dans les gradins.

D. K.