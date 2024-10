CSC

Madoui : «On doit aller chercher la victoire»

Conscients de la délicatesse de leur mission face à la JSK, les Constantinois savent qu’ils n’ont pas droit au faux pas. C’est d’ailleurs le sentiment de l’entraîneur Kheiredine Madoui, qui veut un groupe conquérant à Tizi Ouzou.

"On n’a toujours pas gagné en championnat après trois journées. On est donc toujours à la recherche de ce déclic, et une grande volonté chez les joueurs de le réaliser dès cette prochaine sortie. Ça ne sera pas facile face à la JSK, qui reste toujours une grande équipe avec son histoire, et qui a le vent en poupe après son large succès en début de semaine à Alger, face au Paradou AC. La JSK de cette saison, avec son nouveau staff technique et ses nouveaux joueurs, se présente comme un sérieux prétendant en championnat, et il est donc évident qu’il ne faut pas la sous-estimer», a indiqué le coach. Décidé donc à mettre fin à cette série de trois matchs sans succès, Madoui a décidé d’opérer quelques retouches dans son onze, notamment avec le retour à la compétition du duo Belhocini-Merbah, même s’il doit encore se passer de Benchaâ, au moment où Bouhalfaya ratera son premier match avec le CSC après sa convocation en équipe nationale. A cet effet, le portier Boussouf, ainsi que le duo Merbah- Belhocini seront alignés d’entrée face à la JSK. Idem pour Dadi Mouaki qui devra remplacer le jeune Monder Temine en attaque.

Benchaâ et Bouhalfaya absents

Comme à chaque sortie de l’équipe depuis l’entame de cette saison, le CSC sera privé des services de plusieurs joueurs pour diverses causes. Ainsi, pour ce déplacement à Tizi Ouzou, Madoui devra faire sans son portier Zakaria Bouhalfaya, et son avant-centre Zakaria Benchaâ, le premier étant convoqué avec l’EN, et le second toujours souffrant d’une inflammation aux adducteurs.

R. B.