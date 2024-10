ASO

L'attaque s'est réveillée face au SKAF en amical

Les Chélifiens, qui ont vu leur match face à l’USMK reporté à une date ultérieure en raison de l’absence de leurs trois joueurs subsahariens (Evra, Muhutsiwa et Salah Moussa) retenus par les équipes nationales de leurs pays respectifs (Togo, Botswana et Niger), ont profité de cette occasion pour programmer un match amical, mardi, contre le SKAF voisin.

La partie qui s’est terminée sur une large victoire des Lions (5-0) a été l’occasion pour le staff technique de voir à l’oeuvre ses attaquants qui se sont montrés adroits cette fois. L’équipe qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en compétition officielle a pu conclure, lors de cette rencontre amicale qui s’est déroulée au stade Boumezrag, les occasions de but qu’elle s’est créé. D’ailleurs, l’entraîneur Samir Zaoui n’a pas manqué de féliciter ses attaquants tout en les appelant à faire preuve de la même réussite au cours des prochains matches de championnat. Le staff technique a accordé une journée de repos à ses poulains avant de les retrouver vendredi pour un autre match amical face à une formation de la wilaya. Zaoui et ses assistants veulent profiter du report de leur match face à Khenchela pour corriger les erreurs, travailler l’efficacité devant les buts et préparer la prochaine sortie dans la vallée de la Soummam pour affronter l’Olympique Akbou avec des arguments autrement plus convaincants.

Abdelkader G