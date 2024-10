MCEB

LE CLUB AU BORD DE L'ASPHYXIE

Le Mouloudia d’El Bayadh ne voit toujours pas le bout du tunnel, et son prochain match face au CRB s’annonce comme un exercice périlleux pour son avenir parmi l’élite. En effet, l’équipe n’est toujours pas arrivée à marquer le moindre point et elle se retrouve coincée à la dernière place du classement.

Les supporters craignent de voir leur équipe lâchée dans les profondeurs du classement. «Certes le championnat est encore long, mais perdre trop de points en début de saison n’est pas rassurant. L’équipe n’arrive même pas à se créer des occasions de but, c’est ce qui inquiète le plus. Si on ne marque pas, forcément on encaisse et on perd. Certes, le club vit des moments difficiles et les joueurs sont sous tension, mais il faudrait qu’ils sachent que la balle est dans leur camp. Ils doivent réagir», ont indiqué des supporters. Le match face au CRB prévu samedi au stade Nelson-Mandela sera donc un véritable test qui donnera une idée réelle du potentiel de l’équipe qui a connu le départ, durant l’intersaison, d’un grand nombre de ses cadres. Les nouvelles recrues peinent encore à trouver leurs marques et la cohésion manque dans les différents compartiments de l’équipe. A ce jour, Fouad Bouali et ses assistants n’ont pas encore trouvé la bonne formule pour faire démarrer l’équipe qui est laminée par les problèmes et qui n’arrive toujours pas à gagner le moindre point depuis le début de saison. Le seul point positif à ce jour, c’est la solidité relative de la défense qui, et malgré les défaites, arrive à limiter les dégâts en n’encaissant qu’un seul but par match. En un mot, elle résiste aux nombreux rushs adverses et ne cède que sur des erreurs d’inattention.

W. K.