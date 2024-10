JSS

Zerouati ne reviendra pas

L’ancien président du club bécharie, Mohamed Zerouati, a formellement refusé l’idée de revenir à la tête de la JS Saoura. Il aurait justifié sa décision, selon certains supporters, par le fait qu’il ne voudrait pas attirer de problèmes au club, lui qui aurait toujours été visé par certains cercles du football.

«Malgré les appels et les sollicitations des supporters qui ont souhaité le revoir aux commandes, il a refusé cette idée pour éviter des problèmes au club. Certaines parties qui gravitent autour du monde du football, qui ont une dent contre Zerouati, ont pris pour cible le club qui était à chacune de ses sorties victime des décisions des arbitres. Pour faire barrage à ces manoeuvres, Zerouati a décidé de s’éloigner pour ne pas leur donner l’occasion de casser la JSS», ont indiqué des supporters rencontrés aux abords du stade 20-Août de Béchar. Sur un autre plan, la comparution des membres du directoire et du chargé de communication du club devant la commission de discipline de la LFP, qui devait avoir lieu ce dimanche, a été reportée à jeudi, à la demande des dirigeants du club qui ne pouvaient pas y assister pour des contraintes professionnelles. Ces derniers devront apporter des explications concernant leurs déclarations après la défaite de leur club face à Akbou et dans lesquelles ils avaient accusé les responsables de la LFP et de la FAF de comploter contre la JSS à travers la désignation d’arbitres qui ont pour mission de faire perdre l’équipe pour la pousser vers le purgatoire. Dans leurs déclarations à la presse, ils avaient cité nommément le président de la FAF, Walid Sadi, et le président de la commission centrale d’arbitrage, Abid Charef, ce qui leur a valu une convocation de la part de la commission de discipline de la LFP. Sur un autre plan, en attendant la désignation d’un nouvel entraîneur qui devrait intervenir dans les prochains jours, tout juste après l’installation d’une nouvelle direction, c’est le duo Djallit- Lakhdari qui prépare le prochain match contre l’Entente de Sétif.

Kader B. A.