MCEB

Les voyants sont au rouge

Les supporters d’El Bayadh continuent de réclamer des pouvoirs publics de venir en aide à leur club qui continue de vivre une situation des plus difficiles. Lors du dernier déplacement à Alger, l’équipe, faute de moyens, a passé la mise au vert dans une auberge de jeunes du côté de Boudouaou.

Ce n’est plus du professionnalisme et ce n’est plus de la performance. Les joueurs n’ont même pas droit à de l’eau minérale durant les entraînements. Pour étancher leur soif, ils sont obligés de payer eux-mêmes leur bouteille d’eau. C’est une situation intenable et les autorités doivent tenir leurs promesses, car à ce rythme, le club risque d’abandonner le championnat, ont indiqué des supporters. Pour eux, leur équipe fétiche ne peut pas rivaliser avec les formations nanties du championnat. «On nous a promis la reprise du club par une entreprise nationale, mais rien n’a été fait. On nous a promis de gros contrats de sponsoring mais on n’a rien vu venir, ça devient carrément de l’injustice», ont indiqué des supporters rencontrés au centre-ville. L’équipe prépare sa prochaine sortie face au CRB au stade Nelson- Mandela avec un moral dans les talons. Le coeur n’y est plus. Malgré le discours de l’entraîneur Fouad Bouali qui tente de mobiliser ses poulains, c’est l’abattement parmi les joueurs qui continuent d’attendre le versement de leurs salaires ; les anciens n’ont pas perçu leurs dus depuis la saison dernière. C’est une situation des plus difficiles que traverse le club et les autorités en charge du football doivent vite trouver une solution pour éviter la disparition de certains clubs qui ne sont pas sous la coupe d’entreprises publiques. El Bayadh en fait partie et sa situation est aujourd’hui dans le rouge.

Walid K.