MCO : SON CONTRAT INCESSAMMENT

CHELLE AUJOURD’HUI À ORAN

Selon des sources proches de la direction, Eric Chelle, l’ancien sélectionneur du Mali, est attendu aujourd’hui à Oran en provenance de Marseille afin de finaliser les discussions avec les dirigeants du club et parapher son contrat d’engagement.

Les deux parties qui se sont entendues pratiquement sur tous les points devront régler les derniers détails aujourd’hui et procéder à la signature du contrat de travail qui permettra à l’entraîneur franco-malien d’entamer dans les plus brefs délais son travail à la tête de l’encadrement technique du MCO en remplacement de Youcef Bouzidi, limogé après le nul concédé face à l’ASO Chlef. Âgé de 46 ans, il sera accueilli ce matin à l’aéroport international Ahmed- Benbella par le président Chakib Ghomari et l’ancien international Ali Meçabih avec lequel il a joué à Martigues. Le natif d’Abidjan, qui réside actuellement à Marseille, pourrait au lendemain de son arrivée entamer son travail avec l’équipe première, mais ne devra pas coacher l’équipe ce vendredi contre le MC Alger, puisque le retrait de sa licence pourrait prendre du temps. Il est fort possible qu’il donne quelques orientations à l’actuel entraîneur intérimaire concernant le onze rentrant, sans plus. C’est Bouazza Krachaï et Aïssa Kinane qui vont devoir manager l’équipe durant le match face au MC Alger en attendant que Chelle et ses assistants prennent le relais afin de préparer la venue de la JS Kabylie. Par ailleurs, un match d’application a été programmé hier entre les joueurs sous la houlette de Benaouda et le staff de la réserve. L’effectif a connu le retour de Motrani Zoubir, rétabli de sa blessure aux adducteurs. L’attaquant qui a repris en solo ne sera pas prêt pour le match du MCA qui va connaître aussi l’absence de Aggoun, Baakoh et Hamache, alors que le portier Léonard devra reprendre sa place parmi les 20.

