Douar accentue les malheurs de Bendris

L’entraîneur de l’ESS, Bendris, s’inquiète de l'état de santé de son défenseur Douar. Blessé à la fin du match contre le NCM, il sera absent un mois et demi.

La défection de l'ex-pensionnaire du PAC risque de peser lourd, vu ses bonnes prestations lors des trois premières journées. Bendris se voit donc contraint de revoir complètement sa copie, non seulement à cause de ces deux absences, mais aussi après le semi-échec concédé contre l'équipe de Magra vendredi au 8-Mai 1945 de Sétif. Bien que le gardien Bousseder continue à défendre la cage et à tenter de préserver son invincibilité, la défense va subir des modifications significatives. Bendriss devrait faire appel soit à Mohra soit à l'autre Malien, Diarra, pour pallier l’absence de Douar. Boubaker devrait être titularisé aux côtés de Chaâbi pour former la nouvelle charnière centrale. Au milieu, le retour de Bouchama est attendu, qui sera associé à Oladapo et Jiddou pour dynamiser le jeu. W. Djamel Six mois d’indisponibilité pour Djahnit Coup dur pour l'Entente avec l'annonce de l'indisponibilité de son capitaine Djahnit pour une période de six à huit mois. Blessé lors du dernier match face à Magra, les résultats de l'IRM ont confirmé la gravité de son cas. La situation est d'autant plus préoccupante pour le club qui devrait trouver des solutions pour compenser cette perte significative.

