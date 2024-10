CSC - Coupe de la CAF

Les Clubistes dans le groupe A

Le CS Constantine, l’un des représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a hérité du groupe A, selon le tirage au sort de la phase de poules de la compétition interclubs, effectué hier au Caire, en Égypte.

Bien que le CS Constantine ait évité l'autre club algérien qualifié, l’USMA, ainsi que deux équipes titrées dans cette compétition, les Égyptiens du Zamalek SC et les Marocains du RS Berkane, le tirage ne lui a pas été favorable. En effet, il a hérité du Club Sportif Sfaxien (Tunisie) et du Simba SC (Tanzanie), ainsi que d’un représentant moins connu sur la scène africaine, les Angolais de Bravos do Maquis. Cette phase des groupes s'annonce donc avec un derby face à une formation tunisienne et deux longs déplacements en Angola et en Tanzanie. Pour sa première participation à cette étape, le CSC vise une qualification en quart de finale, qui reste à sa portée. L'équipe entamera cette nouvelle aventure continentale les 26 et 27 novembre prochain, suivie de la deuxième journée prévue du 6 au 8 décembre.

Bouhalfaya au CTN avec les Verts

Titulaire lors du choc de dimanche face au MCA, le portier Zakaria Bouhalfaya a quitté Constantine pour rejoindre le CTN de Sidi Moussa de la FAF, afin d'honorer sa première convocation avec les Verts. En stage avec la sélection nationale, Bouhalfaya sera le grand absent pour le choc en championnat de ce samedi, opposant la JS Kabylie à la formation constantinoise, au stade Hocine-Aït Ahmed de Tizi Ouzou, dans le cadre de la 4e journée. Ce sera la première absence de Bouhalfaya cette saison. Il s’envolera avec l’EN pour le second match face au Togo, prévu le 14 octobre à Lomé, ce qui l'empêchera de participer à la rencontre de la 5e journée contre le Paradou AC, prévue le 18 octobre.

R. B.