MCA - Après le nul ramené de Constantine

Les Mouloudéens s’en mordent les doigts

L’heure au Mouloudia est aux regrets après que les Vert et Rouge ont laissé filer deux précieux points avant-hier sur le terrain du CSC, alors qu’ils avaient largement la possibilité de revenir avec les trois unités de la victoire sans que personne ne crie au scandale.

Mais les dernières minutes de la partie furent fatales pour la bande à Beaumelle qui a concédé le but de l’égalisation, après avoir cru qu’elle tenait sa deuxième victoire de la saison entre les mains.

Mais encore une fois, le Doyen tombe sur une balle aérienne, une situation de jeu qui devient désormais la hantise de la formation de Bab El Oued, puisque la plupart des buts encaissés surviennent sur des balles arrêtés ou des centres en retrait, comme ce fut le cas dans ce match de Constantine.

Naturellement, au Mouloudia on s’est mordu les doigts après avoir réalisé une prestation très honnête, qui vient confirmer la nette progression dans le jeu des camarades de Naïdji après leur récital du match d’avant contre la JSK. En effet, les Vert et Rouge ont encore une fois rendu une belle copie, parvenant à dominer les débats la plupart du temps.

On pense notamment à la deuxième période, lorsque les Mouloudéens se sont créé une multitude d’occasions franches parvenant à en concrétiser une seule par l’intermédiaire de Naïdji.

Et même si les conditions n’étaient pas propices pour réaliser un grand match, en raison de la forte chaleur, le terrain synthétique et le huis clos, les protégés de l’ancien sélectionneur de Côte d’Ivoire ont quand même réussi à séduire.

Cette deuxième sortie de suite réussie, après celle de Tizi Ouzou, bien qu’elle ne soit pas couronnée d’une victoire, traduit la nette détermination de la formation de Bab El Oued à défendre bec et ongles son titre de champion. Une campagne qui s’annonce très difficile, au vu des intentions affichées également par nombreux d’autres clubs, notamment ceux qui se sont bien renforcés lors de l’intersaison, à l’instar de l’USMA, du CRB et de la JSK.

L’attaque manque d’inspiration

Bien que le Mouloudia séduise sur le terrain, optant pour l’attaque à outrance même en déplacement, force est de constater que cette équipe est en train de pécher par son manque de réalisme et surtout par une certaine fébrilité derrière.

En effet, si lors du premier match contre le PAC les Vert et Rouge étaient passés à côté de la plaque sur tous les plans, ils ont réussi à imposer leur domination lors des deux matchs suivants sur les terrains de la JSK et du CSC.

Cela s’est traduit par une multitude d’occasions franches, sans pour autant qu’elles ne soient concrétisées. Et si à Tizi Ouzou les Mouloudéens n’ont pas trop regretté leurs occasions gâchées après avoir réussi à l’arrivée à avoir le gain du match, ce ne fut pas le cas avant-hier à Constantine.

Et si l’attaque patine quelque peu par rapport à la saison passée, la ligne défensive continue de montrer une certaine fébrilité. Face au CSC, le Mouloudia a concédé son troisième but en autant de matchs depuis le début du championnat. Le gardien de but de la formation de Bab El Oued, Toufik Moussaoui, n’a réussi, jusque-là, aucun clean sheet.

Beaumelle : «Les joueurs doivent être des tueurs devant les bois»

Reconnaissant avoir laissé filer deux précieux points à Constantine contre un éventuel concurrent direct dans la course au titre, l’entraîneur du MCA, Patrice Amir Beaumelle, est satisfait dans l’ensemble de la prestation de ses capés face au CSC, sauf qu’il leur reproche de n’avoir pas bien exploité les nombreuses occasions qu’ils se sont offert dans ce match.

«Ce que j’ai dit aux joueurs, c’est qu’il faudra saisir les occasions créées dans nos temps forts. Cela dit, je suis satisfait de rentrer à la maison avec au moins un point, même si j’ai le sentiment aussi qu’on a perdu deux points», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Il s’agit de notre troisième match en une dizaine de jours. Malgré ce calendrier chargé, mes joueurs étaient à la hauteur. Je suis satisfait aussi du jeu développé, mais on devra être plus tueurs devant les bois.»

Analysant la partie, il dira : «On a réalisé un match d’hommes contre une équipe dont la rivalité est connue de tout le monde. On a abordé la partie avec l’envie de reproduire la même performance technique qu’à Tizi Ouzou, en essayant d’avoir la possession de la balle. Sur l’ensemble de la rencontre, on fait un match cohérent. On avait des occasions de tuer le match, en vain. A l’extérieur, on ne devait pas louper des occasions pareilles. On prend un but dans le dernier quart d’heure, et c’est vraiment frustrant. Cela dit, dans l’ensemble, on a bien maîtrisé les débats.»

On réclame le gardien Ramdane

Dans les fiefs mouloudéens, l’on désigne le gardien de but Toufik Moussaoui, arrivé l’été dernier au Mouloudia, comme responsable de la plupart des buts encaissés par le MCA depuis le début de cette saison, dont le dernier en date avant-hier à Constantine qui a privé les Vert et Rouge d’une précieuse victoire.

Du coup, ils sont nombreux au club à réclamer le retour du jeune portier Ramdane, relégué au statut de remplaçant depuis l’arrivée de Moussaoui, lui qui a réussi, la saison passée, à déloger l’expérimenté Litim du poste de N.1, avant de le pousser carrément à changer d’air lors de l’intersaison.

Ligue des champions

Le Mouloudia dans un groupe équilibré

Les yeux des Mouloudéens étaient braqués hier vers la capitale égyptienne, Le Caire, qui a abrité le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions africaine que le MCA retrouve après plusieurs années d’absence. Il faut dire que la bande à Beaumelle a hérité d’un premier groupe somme toute équilibré.

En effet, au vu de la composante de cette poule, on peut dire que l’espoir est permis pour les Vert et Rouge afin de passer au tour suivant, à savoir les quarts de finale. Les Algérois, placés dans le chapeau 4, auront à affronter le TP Mazembe, l’ogre du football de la RD Congo, qui fait son retour à cette épreuve après quelques années de déclin ; les Soudanais d’Al Hilal, qui auront à recevoir leurs adversaires loin de leur pays en raison de la situation sécuritaire précaire y prévalant. Justement, à cause de cette situation, cette équipe évolue cette saison dans le championnat de Mauritanie après la suspension du championnat au Soudan.

L’autre adversaire du Doyen n’est autre que le champion sortant de Tanzanie, Young Africans, une équipe qui est en train de réaliser d’énormes progrès sur la scène continentale. Pas plus tard d’ailleurs que l’avant-précédente saison, cette formation a atteint la finale de la coupe de la Confédération qu’elle avait perdue face à l’USMA.

Le début de l’aventure mouloudéenne devrait avoir lieu face au TP Mazembe sur le terrain de ce dernier.

A. B.