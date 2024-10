MCEB

De mal en pis

Les protégés de Bouali n’avaient que leur courage à opposer à leur adversaire qui était mieux préparé et surtout mieux nanti sur le plan matériel, ce qui permettait à ses joueurs d’évoluer libérés de toutes les contraintes.

Mais cela n’a pas empêché les Beidis de se montrer parfois menaçants, surtout en seconde période après les changements opérés par le staff technique. Dans sa déclaration à la presse après le match, l’entraîneur Fouad Bouali l’a d’ailleurs rappelé en affirmant que ses poulains ont été absents durant la première période et que l’adversaire aurait pu terminer le premier half avec une avance de plus d’un but. «On n’a pas joué en première mi-temps et on s’est contenté de défendre, ce qui a permis à l’USMA de marquer et de se créer plusieurs occasions de but. En seconde période, après les changements effectués et les réglages apportés, nous avons eu plus d’emprise sur le jeu et nous nous sommes même créé la possibilité de revenir au score. Nous n’avons pas à rougir de cette défaite face à une solide équipe de l’USMA qui a été supérieure sur tous les plans. Il nous reste encore beaucoup de travail et j’espère que des solutions seront apportées le plus vite possible aux problèmes que vit le club», a-t-il indiqué.

Il y a lieu de souligner que pour protester contre les retards dans le versement de leurs salaires et la crise financière que vit le club, les camarades de Kouar se sont dirigés, à la fin du match, vers le centre du terrain pour retirer leurs maillots et les déposer sur la pelouse. C’est un acte qui renseigne sur l’ampleur de la crise que vit le club qui n’arrive même plus à faire face aux menues dépenses de la compétition.

Les camarades de Salhi, qui a été héroïque au cours du match en arrêtant un penalty et en annihilant plusieurs occasions adverses de scorer, vont maintenant tenter d’oublier la défaite pour se remettre au travail et préparer leur prochaine sortie, samedi, au stade Nelson-Mandela face, à l’autre équipe de la capitale, le CRB.

Walid K.