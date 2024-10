CRB - Bougherra, Benyahia, Gamondi

Les noms qui circulent pour remplacer Martins

Avec 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite toutes compétitions confondues, l’entraîneur du CR Belouizdad, Corentin Martins, ne semble pas convaincre les vice-champions d’Algérie. Selon les dernières nouvelles, les dirigeants du club algérois envisagent sérieusement de remercier leur entraîneur, à la suite d'un début de saison jugé décevant en championnat pour l'exercice 2024.

Mehdi Rabehi, président du club de Laâqiba, devrait tenir une réunion cruciale avec le technicien français après le match nul contre l'US Biskra, un résultat qui a prolongé la mauvaise série de l'équipe en championnat de Ligue 1. La frustration grandit dans l’entourage du Chabab, en particulier devant l'incapacité de Corentin Martins à décrocher la première victoire de la saison et à respecter certaines des promesses faites à la direction. Parmi celles-ci, la pleine intégration de la recrue sud-africaine Mayo Khanyisa, restée sur le banc lors du dernier match, ainsi que l'absence notable de joueurs étrangers comme Jacques Mbi et Doumbia dans le onze de départ. Les contre-performances ont accentué la pression sur la direction du club, qui fait face à une colère croissante de la part des supporters, réclamant le départ de l’entraîneur. Depuis le début de la saison, ce dernier n'a pas su hisser le niveau de jeu de l'équipe, et sa position semble désormais fragilisée. L’ancien sélectionneur de la Mauritanie se trouve devant un tournant décisif concernant son aventure en Algérie. Le match face à l'US Biskra pourrait être la rencontre de trop pour le technicien, qui aurait brûlé tous ses jokers. D’ailleurs, les noms de son successeur circulent déjà dans les coulisses du club de Laâqiba. Madjid Bougherra, l’ex-sélectionneur d’Algérie A’, Khaled Ben Yahia, l’ancien entraîneur du MC Alger, et Miguel Angel Gamondi, qui a effectué un passage positif (2010-2011) au Chabab sont annoncés comme candidats pour remplacer l’ancien meneur de jeu de l’AJ Auxerre.

Le coach sur la sellette

Depuis le début de la saison, Martins semble tâtonner à la recherche de la formule idéale pour stabiliser son équipe, pourtant candidate au titre. Les résultats des trois premières journées, marqués par trois matchs nuls consécutifs – d’abord à domicile contre l’ES Sétif, puis à Khenchela face à l’USMK et à Biskra devant l’USB – ont laissé un goût amer aux fans du CRB. Ces derniers, habitués à voir leur équipe dominer le championnat, expriment publiquement leur frustration. La principale critique porte sur l’incapacité de l’entraîneur à aligner un onze de départ stable, ce qui a soulevé des doutes sur sa capacité à gérer les ambitions du CRB. Le match face à l’USB était perçu comme un véritable test pour le coach. Cette nouvelle contre-performance a davantage fragilisé la position di coach au sein du club.

Chaâl, une place à conquérir

Arrivé au CR Belouizdad cet été, Farid Chaâl peine à trouver sa place dans la hiérarchie des gardiens. Malgré ses grandes ambitions, l’ancien portier du MC Alger n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison. La situation s’explique en grande partie par l’indéboulonnable Mustapha Zeghba, qui a su conquérir le staff technique ainsi que les supporters belouizdadis grâce à ses performances solides et ses arrêts décisifs. Zeghba s’est rapidement imposé comme titulaire incontestable. RedouaneMaâchou, lui aussi, a démontré ses qualités, notamment lors des tours préliminaires de la Champions League, compliquant encore davantage la tâche de Chaâl. L’ancien gardien du Mouloudia, malgré son expérience et un palmarès respectable, n’a pas encore réussi à convaincre le coach de lui donner sa chance.

3 matches, 0 but !

Les résultats du CR Belouizdad ne sont pas à la hauteur des attentes.

Après trois matches en championnat de Ligue 1, les Rouge et Blanc n’ont pas inscrit le moindre but. Sur sept rencontres, toutes compétitions confondues, l’équipe de Laâqiba a inscrit seulement 4 buts, soit une moyenne de 0,6 but par match. Les supporters, impatients de retrouver les succès passés, commencent à exiger un changement. La direction du club se trouve alors face à un dilemme : continuer à soutenir l’entraîneur actuel, ou bien opter pour un nouveau visage afin de tenter de relancer la dynamique de l'équipe.

Zerrouki bientôt fixé sur sa blessure

L’attaquant du Chabab, Merouane Zerrouki, n’a pas eu de chance pour sa première titularisation avec les Rouge et Blanc cette saison en championnat. Le joueur a dû quitter ses coéquipiers avant la mi-temps. Il devra effectuer des examens médicaux pour être fixé sur la durée d’indisponibilité. Selon des informations, Zerrouki risque de rester assez longtemps sur le flanc en raison de la complexité de sa blessure.

CAF Champions League

Le Chabab dans un groupe difficile

Le tirage au sort de la CAF Champions League a placé le CR Belouizdad dans un groupe exigeant, mais pas insurmontable.

En effet, les Rouge et Blanc évolueront dans le groupe C aux côtés du géant africain, Al-Ahly du Caire, champion en titre ; des Sud-Africains d’Orlando Pirates, ainsi que des Ivoiriens du Stade Abidjan. Un groupe qui s’annonce particulièrement relevé, compliquant ainsi la tâche des Algérois. La qualification pour cette nouvelle phase de groupes n’a pas été sans embûches, soulignant les défis rencontrés en championnat. Pour espérer briller cette saison, le Chabab devra rapidement retrouver son meilleur niveau. Affronter Al-Ahly, plusieurs fois vainqueur de la compétition, sera un véritable test pour les Belouizdadis. Cependant, les deux autres équipes du groupe, Orlando Pirates et le Stade Abidjan, représentent également des défis de taille. Le CRB devra être solide défensivement et incisif en attaque s’il veut décrocher une place en quarts de finale.

S. T.