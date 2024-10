MCO

Le président Ghoumari rassure ses joueurs

Pour rassurer les joueurs qui préparent le match contre le MCA sous la houlette de Benaouda, assisté des membres du staff technique de l’équipe réserve, Ghomari, le président du conseil d’administration, qui a assisté à la séance de reprise des entraînements, a informé les joueurs que le nouvel entraîneur est attendu à Oran avant la prochaine sortie de l’équipe face au Doyen.

«Ne vous inquiétez pas, on aura cette semaine un nouvel entraîneur. Concentrez-vous sur la prochaine sortie face au MCA. L’entraîneur entamera sa mission après ce match», s’est-il contenté de dire. Et même si toutes les données laissent supposer que l’ancien sélectionneur du Mali, EricChelle, sera le nouvel entraîneur du Mouloudia d’Oran, Ghomari n’a pas jugé utile de dévoiler son identité aux joueurs. Comme annoncé par différentes sources, le futur coach des Rouge et Blanc, qui est attendu demain à Oran, ne devra pas manager l’équipe face au MC Alger. Il se contentera de superviser les joueurs à partir de la tribune avant d’entamer officiellement son travail la semaine prochaine pour préparer la sortie face à la JS Kabylie. Et pour permettre au nouveau coach de ramener son staff, comme convenu lors de ses discussions avec les dirigeants, la direction a procédé depuis le départ de Bouzidi à la résiliation des contrats des autres membres du précédent staff que sont Hadj Merine, Karim Chemoune et Réda Acimi. Par ailleurs, la direction a désigné KadaKechamli en qualité de coordinateur. Il sera appelé à servir de lien entre les dirigeants et les joueurs de l’équipe première. L’ancien capitaine du Mouloudia a d’ailleurs entamé sa mission en assistant à la séance de reprise des entraînements qui s’est déroulée au complexe Miloud-Hadefi avec un groupe amoindri par les absences de Baakoh, Aggoun et Hamache. A noter que la LFP a programmé le prochain match du championnat devant mettre aux prises le MC Alger au Mouloudia d’Oran au stade Nelson-Mandela de Baraki, dimanche 13 octobre en raison de la fermeture du stade Ali-Ammar dont la pelouse va subir des travaux de réfection.

Houari H.