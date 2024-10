ESS

La direction s’active pour qualifier Goumey

Les dirigeants de l'Entente de Sétif s'efforcent activement pour qualifier leur nouvelle recrue, Boubacar Djibril Goumey, l’attaquant nigérien qui a fraîchement signé en tant que joueur chômeur, afin qu'il puisse rejoindre l'effectif en compétition sans attendre la fenêtre des transferts hivernale.

Le club sétifien a demandé à la FAF l’obtention d’une dérogation permettant l'inscription de Boubacar Djibril Goumey, ce dernier étant libre de tout contrat lors de sa signature, survenue après la clôture du mercato estival en Algérie. L'entraîneur de l'Entente, Réda Bendris, a reçu des assurances de la part de la direction concernant la résolution rapide de cette situation, afin que l'attaquant soit disponible pour les prochaines rencontres de championnat. Par ailleurs, Bendris a tenu une réunion avec ses joueurs, insistant sur la nécessité d'une réaction forte lors de la quatrième journée de championnat. Il a souligné l'importance de remporter cette rencontre pour correspondre le décevant match nul à domicile face au NC Magra. Bendris a été clair avec ses joueurs en affirmant que toute contre-performance sur le terrain de l'Entente nécessitera un effort supplémentaire à l'extérieur pour rester en lice pour une place dans le quatuor de la tête du classement. «Ça appartient désormais au passé, vous devez vous concentrer sur les prochains matchs», leur a-t-il déclaré en préambule de son discours. Bendris a ensuite exhorté ses joueurs à redoubler d’effort pour améliorer les performances de l’équipe, notamment en vue du prochain déplacement à Béchar pour affronter la JSS. «C’est un match où nous devrons tout donner pour l'emporter. Vous avez le potentiel pour y parvenir. Nous devons croire en nos capacités», a ajouté l'entraîneur, affichant sa confiance en son groupe.

Les jeunes catégories débutent bien

Contrairement à la saison précédente, l'équipe réserve de l'ESS réalise un excellent début de saison. Après trois journées, les joueurs du duo Mehdaoui-Douar occupent la première place du championnat avec sept points, grâce à deux victoires contre le MCEB et le NCM, et un match nul face au CRB. Les coéquipiers d’Oussama Boukri, meilleur buteur de l’équipe, devancent des clubs comme Akbou, le MCO et l’USMA, qui comptent chacun six points. Les autres catégories de jeunes ne sont pas en reste. Les U-15 ont réalisé une entrée tonitruante en championnat, s’imposant 5-0 contre le HBCL. Les U-17 et U-19 ont également brillé en dominant cette même équipe de ChelghoumLaïd, respectivement sur les scores de 2-0 et 3-1.

D. W.