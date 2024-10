JSS

Le prochain entraîneur sera local

La direction de la Saoura est sur le point de conclure les négociations avec un nouvel entraîneur pour succéder à Cherif El Ouezzani, qui a jeté l’éponge quelques jours avant le début de la saison. Selon des sources, il s’agit d’un technicien local qui pourrait entamer sa mission après le prochain match face à l’Entente de Sétif.

Le directoire ne veut pas annoncer son arrivée et a préféré confier cette tâche à la nouvelle direction qui sera installée probablement jeudi, après la réunion des actionnaires à laquelle aurait déjà appelé Enafor. En attendant, l’équipe a repris les entraînements sous la houlette du duo Lakhdari-Djallit. Les joueurs, qui ont le moral affecté par la dernière défaite concédée dans les ultimes secondes du jeu devant l’Olympique Akbou, ont promis de se ressaisir pour réussir leur premier succès ce vendredi. Pour remonter le moral de ses poulains, le staff technique les a appelés à oublier le dernier faux pas et à se concentrer sur le prochain match. «Le match face à Akbou doit maintenant être oublié. On doit en tirer les leçons pour repartir du bon pied. On doit maintenant se concentrer sur notre sortie de vendredi avec un seul et unique objectif : offrir la victoire à nos supporters qui attendent beaucoup de nous», a indiqué Djallit dans la causerie qui a précédé la séance de reprise des entraînements. Le staff technique est appelé à trouver une solution pour fortifier sa défense qui a déjà encaissé cinq buts et rendre son attaque plus percutante et surtout plus efficace, elle qui n’a marqué que deux buts, dont l’un sur penalty en trois sorties en championnat.

K. B. A.