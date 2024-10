ASO

Pas question de rater l'USMK

Les Chélifiens ont repris les entraînements pour préparer leur prochaine sortie sur la pelouse du Boumezrag. Le match prévu samedi face à l’USMK s’annonce comme l’occasion propice pour enregistrer la première victoire de la saison.

Il faut reconnaître que le point du match nul ramené d’Oran a boosté le moral des joueurs qui affirment qu’ils sont plus libérés après avoir dépassé le stress du derby qui avait taraudé leurs esprits toute une semaine. Toutefois, selon de nombreuses sources, la direction du club pourrait dans les prochaines heures demander le report du match en raison de la présence de trois de ses joueurs dans des sélections nationales.

En effet, la direction vient de recevoir les convocations de Muhutsiwa, Evra et Ismaïl Moussa pour participer à des stages des équipes nationales de leurs pays respectifs, à savoir le Botswana, le Togo et le Niger.

Si cette information venait à se confirmer, le match a de fortes chances d’être reporté à une date ultérieure. Ces joueurs sont des éléments clés, et leur absence pourrait fortement pénaliser l’équipe. Conformément aux instructions de la FIFA, l’ASO ne peut en aucun cas les retenir s’ils sont dûment convoqués durant les fenêtres prévues pour les matches des sélections nationales. Les prochaines heures apporteront du nouveau concernant cette affaire. Mais cela n’a pas empêché le staff technique de préparer son équipe et de veiller à l’assiduité de ses poulains lors des séances d’entraînement. Zaoui et ses assistants veulent se donner les moyens de réaliser le premier succès de la saison ce samedi.

Abdelkader G.