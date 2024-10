MCA - Après leur première victoire de la saison mardi dernier

A Constantine pour la confirmation

Revigorés par leur précieuse et belle victoire ramenée mardi dernier de Tizi Ouzou, les Mouloudéens vont défier, aujourd’hui, le CSC avec un moral au beau fixe. Ce rendez-vous sera sans doute abordé par la bande à Beaumelle avec comme mot d’ordre : confirmer le dernier succès au clasico, le premier dans le nouveau bijou du football algérien, le stade Hocine-Aït Ahmed, de surcroît avec l’art et la manière.

Cependant, la mission ne sera pas facile contre une bonne équipe du CSC qui a laissé une très bonne impression lors de ses quatre premières rencontres de la saison, au titre des deux premiers tours préliminaires de la coupe de la CAF, même si elle reste sur deux nuls en championnat, dont le dernier en date à domicile face au nouveau promu, l’ESM.

C’est dire que les Vert et Rouge sont censés se méfier de leur adversaire du jour qui cherchera à tout prix à signer sa première victoire en championnat pour rester d’entrée en contact avec les équipes de la tête du classement.

Les gars de Bab El-Oued en sont d’ailleurs conscients et comptent tout faire pour enchaîner une deuxième victoire de suite et envoyer un nouveau message fort à l’adresse de ses concurrents dans la course au titre.

Seul bémol : la partie se joue au stade Benabdelmalek, dont la pelouse synthétique n’aide pas à développer un bon jeu, et devant des gradins vides, puisque les gars de Cirta sont toujours sous le coup d’une sanction écopée en fin de saison passée.

Cela risque de ne pas faire les affaires des coéquipiers du capitaine Abdellaoui qui passent souvent à côté de la plaque quand ils jouent à huis clos, comme ce fut le cas face au PAC pour leur première sortie en championnat cette saison, lorsqu’ils avaient échappé à la défaite après avoir rendu une copie des plus ternes.

Le coach ne changera pas une équipe qui gagne

Après avoir bien réagi à Tizi Ouzou quelques jours après leur nul au goût de la défaite qu’ils ont concédé face au PAC, les Mouloudéens se rendent à Constantine avec l’intention de rééditer le même scénario de leur précédent match contre le CSC.

Pour ce faire, l’entraîneur des Vert et Rouge, Patrice Amir Beaumelle, devrait reconduire le même onze qui a réalisé une prestation époustouflante, la meilleure de l’équipe depuis un bon bout de temps.

On pense notamment au trio du milieu de terrain, à savoir Zougrana-Bouras-Tabti qui a été la clé de la victoire de mardi dernier contre la JSK. Ces trois joueurs ont fait preuve d’une complémentarité impressionnante, faisant même oublier l’absence des deux habituels titulaires dans ce registre, en l’occurrence Benkhemassa et Draoui, tous les deux blessés.

Beaumelle devra donc miser encore sur ce trio de l’entrejeu pour battre le CSC qui possède aussi des arguments très valables dans le même compartiment, à l’image de Benchaira, l’un des meilleurs passeurs du championnat la saison passée, et Dib, qui a terminé dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 lors de l’exercice passé.

Abdellaoui : «On doit enchaîner à Constantine»

Le capitaine mouloudéen Ayoub Abdellaoui, sorti sur blessure dans les dernières minutes du clasico face à la JSK, est bien parti pour tenir sa place dans l’axe de la défense algéroise. Il a lui-même affirmé que sa blessure n’a rien de méchant.

Dans la foulée, Abdellaoui est revenu sur la première contre-performance de son équipe face au PAC et qui avait plongé tout le monde au sein du vieux club de la capitale dans le doute, à cause notamment de la petite prestation de l’équipe ce jour-là.

«Je tiens à préciser que ce jour-là, on avait préparé dans la difficulté la rencontre. On n’avait pas du tout le moral pour jouer le match en raison des évènements qui se sont produits lors de notre sortie d’avant face à l’US Monastir dans le cadre de la ligue des champions d’Afrique», a-t-il dit.

Et d’ajouter : «Nous étions très déçus de savoir qu’une nouvelle fois qu’un de nos supporters nous quitte dans un match de football. C’est vraiment triste, et cela nous a énormément affectés. Notre victoire dans le clasico est dédiée à sa mémoire.»

Pour le solide arrière central, «à présent que l’équipe a réalisé un match référence à Tizi Ouzou, elle est censée poursuivre sur la même voie», s’engageant à tout faire pour signer un deuxième succès de rang face au CSC.

Meziani et Bayazid bons pour le service

Absents lors des deux premiers matchs du championnat, les attaquants Meziani et Bayazid devraient être présents sur le banc face au CSC. Les deux joueurs continuent de travailler avec le groupe après s’être définitivement rétablis de leurs blessures.

Une décision de la FAF qui soulage Beaumelle

La nouvelle décision de la FAF, qui permet aux clubs d’enregistrer 20 joueurs au lieu de 18 sur la feuille du match, tombe à point nommé pour l’entraîneur Beaumelle qui dispose cette saison d’un effectif riche, au point où il trouve du mal à dégager sa liste des 18 lorsque l’infirmerie de l’équipe est vide.

Moussaoui déjà dans le dur

En quatre matchs sous le maillot du MCA, le gardien de but des Vert et Rouge a encaissé trois buts, dont deux de suite en championnat. Certains au Doyen commencent déjà à remettre en cause son recrutement, surtout après sa bévue lors du précédent match comptant pour le clasico et qui a valu aux siens le but d’égalisation.

Selon les mêmes avis, Beaumelle est censé donner sa chance au jeune portier Ramdane, qui n’a pas déçu la saison passée. Mais selon nos informations, c’est Moussaoui qui sera reconduit contre le CSC.

Une amende de 10 millions contre Delort

L’attaquant du MCA, Andy Delort, a écopé d’une amende de 10 millions de centimes infligée par la commission de discipline de la LFP. En cause, son carton pour contestation qu’il a reçu lors du clasico face à la JSK. Ce jour-là, l’ancien buteur de Montpellier a énormément rouspété contre les décisions de l’arbitre.

On regrette Hamlaoui !

Au Mouloudia, on regrette que l’affiche de la 3e journée contre le CSC ait lieu dans le petit stade Benabdelmalek-Ramdane et à huis clos, car on aurait souhaité que le match soit une fête et qu’il soit domicilié dans l’autre stade de Constantine, à savoir Hamlaoui.

D’ailleurs, la dernière fois où les deux formations se sont affrontées dans cette enceinte footballistique remonte à 2019. Ce jour-là, les Vert et Rouge l’avaient emporté sur le score de 3 à 2.

Première victoire de la réserve

L’équipe des moins de 21 ans du Mouloudia a signé sa première victoire de la saison en s’imposant face au CSC sur le score de 3-2 au stade Benabdelmalek-Ramdane. Les Mouloudéens, co-leaders avec le CRB lors de la saison passée, menaient au score dès les premières minutes de la partie (2-0), mais les locaux ont réussi à remettre les pendules à l’heure en deuxième mi-temps, avant que les Algérois ne reprennent l’avantage au prix d’une contre-attaque dans les dernières minutes du match.

Lors des deux premières journées, les Vert et Rouge, dont l’effectif a été renouvelé quasiment, avaient perdu sur le terrain de la JSK (3-1) puis fait match nul à domicile contre le PAC (1-1).

A. B.