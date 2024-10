PAC - JSK

Qui aura le dernier mot ?

Battus sur leur propre terrain lors du match précédent par le MCA, comptant pour la mise à jour de la 1re journée de Ligue 1 Mobilis, les Canaris promettent de tout faire pour se racheter cet après-midi face au PAC. Ils veulent récupérer les points perdus sur leur terrain pour prouver à leurs supporters que l'échec de mardi dernier n'était qu'un accident de parcours.

Le coach Benchikha a mis ses éléments devant leurs responsabilités en leur disant qu'un grand club comme la JSK ne peut pas se permettre deux échecs consécutifs. Il a exigé d'eux de se ressaisir en leur expliquant qu'ils l'ont déçu face au MCA et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi passifs. Son souhait est de revenir avec les 3 points de son déplacement au 20-Août d’Alger, mais la mission de son équipe ne sera pas facile face à une formation redoutable, qui a montré de très belles facettes en ce début de championnat.

Il n'y a pas que Benchikha qui a exigé des joueurs un sursaut d'orgueil, puisque les dirigeants surtout le manager général Karim Doudane s'est entretenu avec eux pour leur dire que le faux pas est interdit face au PAC. Ne voulant pas décevoir les fans qui n'ont pas été rassurés par la prestation de l'équipe face à l'Olympique d'Akbou et au MCA, les dirigeants ont rappelé aux joueurs qu'ils ont mis tous les moyens à leur disposition et que, désormais, ils n'auront droit à aucune circonstance atténuante.

Le coach Benchikha va sans nul doute apporter des changements dans son onze de départ. Il est obligé de composer sans Madani, son défenseur international, suspendu pour 2 matches après son expulsion lors de la dernière rencontre face au MCA. Il alignera probablement à sa place Benzaïd qui a joué quelques minutes face au Doyen. Les défenseurs ont commis beaucoup d'erreurs en ce début de championnat, et Benchikha n'a pas de solutions de rechange, surtout concernant les arrières latéraux. Mammeri était transparent et il a essuyé d'acerbes critiques. Hamidi, pour sa part, n'a pas donné le rendement escompté, mais comme il revient de blessure, Benchikha espère qu'il sera meilleur à l'avenir.

Boudebouz, encore loin de son niveau

Aligné d'entrée face au Mouloudia d'Alger, le milieu de terrain Ryad Boudebouz n'a pas eu le rendement escompté. Accusant un énorme retard sur le plan physique, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Malgré ça, le coach Benchikha a pris sa défense en affirmant que c'est avec la compétition qu'il retrouvera sa forme optimale. Boudebouz est un joueur qui a d'énormes qualités mais il a besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau. Aussi, tout porte à croire qu'il sera relégué sur le banc cet après-midi face au PAC. Les dirigeants ont déboursé une somme astronomique pour s'offrir ses services. Le coach Benchikha n’hésitera aucunement à l’aligner pour l’aider à retrouver ses sensations. C'est un fin technicien, et bien que physiquement il ne soit pas au top, il peut changer le cours d'un match à tout moment. Face au MCA, le milieu de terrain n'a pas bien fonctionné. Si Boudebouz avait reçu plus de soutien de la part de ses équipiers, son rendement aurait été meilleur.

Benchikha sermonne ses joueurs

Pour éviter que le doute s'installe, le coach Benchikha a exigé de ses joueurs de se ressaisir cet après-midi face au PAC. Il a tenu une réunion avec eux et il leur a clairement dit qu'ils doivent se donner à fond pour faire oublier aux supporters la défaite concédée devant le MCA. "Je sais que vous avez des qualités et que vous pouvez faire face à n'importe quel adversaire, mais vous étiez passés totalement à côté de la plaque face au MCA. Vous devez tirer les enseignements de l'échec de mardi dernier afin de rectifier le tir face au PAC. Le match ne sera pas facile, car le PAC possède une équipe compacte qui pratique du beau football, mais vous avez les moyens de relever le défi. Vous devez jouer à votre football et faire preuve de plus de combativité sur le terrain. Le faux pas est interdit et vous devez à tout prix vous ressaisir face au PAC", leur a-t-il dit. Son message a été bien reçu par ses joueurs qui lui ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour récupérer les points perdus face au MCA. Benchikha n'a pas été tendre avec certains de ses éléments qui ont déçu par leur rendement. Quelques-uns seront relégués sur le banc cet après-midi au 20-Août ; d'autres seront reconduits dans le onze de départ car le coach n’a pas d’autres choix, mais s'ils ne réagissent pas positivement, eux aussi risquent de perdre sa confiance.

Nechat et Lahmeri blessés

En plus de Madani, suspendu pour 2 matches après son expulsion face au MCA, l'arrière droit Nechat et le milieu gauche Lahmeri ne sont pas convoqués pour le match de cet après-midi pour cause de blessure. Nechat s'est blessé avant l'entame du championnat, alors que Lahmeri a contracté une blessure lors du clasico face au MCA.

Matalah enfin convoqué

Écarté de la liste des 20 lors des deux premiers matches du championnat, le milieu Matalah a été convoqué pour le match de cet après-midi. Benchikha a aussi convoqué dans la liste des 20 Adjout et l'arrière gauche malien Youssouf Koné. Pour ce qui est de Amriche, il n'a pas fait le voyage avec l'équipe à Alger. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve out de la liste des 20. Benchikha va sûrement apporter des changements dans son onze par rapport au dernier match face au MCA.

Réserve

Maliki s'illustre

La réserve de la JSK a concédé sa première défaite vendredi dernier à Dar El Beida. Elle s'est inclinée en effet par 4 buts à 2 devant la réserve du PAC. Les 2 buts de la JSK ont été inscrits par l'attaquant Maliki. En 3 matches, il a marqué 7 buts, ce qui fait de lui l'attaquant le plus prolifique en ce début du championnat. Son efficacité n'a pas laissé indifférent le coach Benchikha qui suit de plus près ses prestations. Le coach adjoint Farid Zemiti a déclaré, il y a quelques jours, que Maliki est en train de fournir de belles prestations avec l'équipe réserve et qu'il aura sa chance au moment opportun. Le coach Benchikha dispose de plusieurs attaquants mais ils n'ont pas été efficaces lors des 2 premiers matches. S'ils ne se remettent pas en cause, Benchikha se fera un plaisir de puiser dans l'équipe réserve.

D. K.