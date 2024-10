JSS

Les Bécharis pestent contre Bouslimani

La Saoura a raté d'un cheveu le point du match, concédant dans les ultimes secondes de son match face à l'Olympique Akbou un but assassin.

Le staff technique et les dirigeants du club ont imputé la responsabilité de cette défaite à l'arbitre Bouslimani qu'ils n'ont pas manqué d'accuser de faire partie d'un complot visant à faire rétrograder le club. "C'est Abid Charef, le président de la commission d'arbitrage, qui est à l'origine du complot visant notre club. Bouslimani a été désigné avec comme mission de nous faire perdre le match et il a bien réussi sa tâche. Notre club est visé car des parties ont des comptes à régler avec son ancien président Zerouati. C'est la JSS qui est en train de subir les conséquences de ce règlement de compte", a indiqué un membre du staff technique et des dirigeants du club après la défaite de l'équipe.

Sur le plan technique, le staff n'a pas su gérer la partie. Il aurait pu tuer le match en première mi-temps après l'ouverture du score, mais sa mauvaise lecture tactique a permis à l'adversaire de reprendre confiance et de pousser jusqu'à prendre l'avantage dans le temps additionnel. Pour plusieurs fans, le duo Lakhdari-Djallit, qui assure l'intérim à la barre technique depuis le départ de l'entraîneur Cherif El Ouezzani, a montré ses limites, et la direction doit au plus vite recruter un entraîneur en mesure de combler les lacunes et permettre à l'équipe de sortir la tête de l'eau. Avec un seul point au compteur, les voyants commencent à virer au rouge, et l'équipe doit vite réagir avant qu'il ne soit trop tard. A noter que les camarades de Hamia ont bénéficié de deux jours de repos avant de reprendre les entraînements pour préparer le match de la quatrième journée face à l'ESS.

Kader B. A.