ESS - Accrochée par une valeureuse équipe du NCM

L’Entente patine

Dominateurs tout au long de la rencontre, les joueurs de l’ES Sétif n’ont pourtant pas réussi à percer la défense compacte du NC Magra, qui s’est repliée en bloc tout au long du match. La partie, entamée avec intensité des deux côtés, s'est finalement conclue par un score nul et vierge, une contre-performance qui complique la situation des hommes de Réda Bendris, incapables de trouver des solutions offensives malgré leur domination.

Dès la première minute, l’ESS montre son intention de prendre le contrôle du match. Malgré cette domination, les Sétifiens peinent à concrétiser leurs occasions. Le jeu se concentre au milieu du terrain, avec quelques tentatives de percer, mais la défense bien regroupée de Magra tient bon. Les Noir et Blanc poursuivent leur pression, sans toutefois trouver la faille dans le dernier geste. En deuxième période, Bendris a tenté de redynamiser son équipe en effectuant un changement. L’ESS continue de pousser, notamment avec Hadji qui manque l’ouverture du score à l’heure de jeu, son heading étant capté par Charif. Malgré leurs efforts répétés, les Sétifiens pèchent toujours dans le dernier geste. Ferhani, à la 80e minute, rate à son tour une occasion en or après un centre précis de Guettal, envoyant son tir juste à côté des buts. Les 10 minutes de temps additionnel accordées par l’arbitre Guemouh n’apporteront aucun changement au score. Le NC Magra, solide en défense, parvient à tenir en échec une équipe sétifienne dominatrice mais inefficace. Cette stérilité offensive devient une réelle préoccupation pour Bendris et ses hommes, qui devront rapidement trouver des solutions pour relancer leur saison. Pour l’ESS, l’équipe n’encaisse pas, certes, mais peine également à marquer. Un lourd chantier pour performer le secteur offensif attend Bendris.

Bendris : «Il faut continuer à travailler»

L'entraîneur de l'ES Sétif, Réda Bendris, a reconnu que la rencontre face au NC Magra, malgré le nul concédé à domicile, offre des enseignements précieux pour la suite de la saison. «Nous aurions bien sûr aimé prendre les trois points, mais il faut reconnaître que nous avons affronté une équipe qui a choisi de se regrouper en défense, refusant de jouer. C'était à nous de trouver des solutions. Nous avons tout tenté, mais sans succès», a-t-il souligné. L’entraîneur ententiste a toutefois tenu à relativiser la contre-performance, en soulignant que cette rencontre pourrait se révéler instructive pour son équipe. «Malgré la déception, c’était un match riche en enseignements qui nous servira pour l'avenir.» Conscient des deux points précieux laissés en route, Bendris a insisté sur le fait que la saison est encore longue. «Il nous reste beaucoup de matches à jouer, et nous allons essayer de corriger les erreurs et de récupérer ces points perdus.» Le coach sétifien a mis l'accent sur la nécessité de persévérer dans le travail, en particulier sur le plan offensif. «Le plus important pour nous, c'est de continuer à travailler. Il faut absolument trouver des solutions en attaque, afin de gagner des matches et engranger des points», a-t-il conclu.

W. D.