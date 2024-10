ASO

Et si les Lions avaient osé…

Les Chélifiens sont passés à côté d'un exploit, et ils auraient pu revenir de leur déplacement à Oran avec le gain complet du match s'ils s'étaient montrés plus adroits et surtout mieux appliqués devant la cage adverse.

Les camarades de Medjadel ont assuré en défense même s'ils ont montré, parfois, des signes de fébrilité devant les attaquants adverses. Il faut reconnaître que le retour de Hamra et la rentrée en seconde période de Belkhiter ont ramené plus d'assurance à ce secteur qui a pu également bénéficier de l'abattage du milieu récupérateur Edwin qui a reculé d'un cran après l'entrée de Bourdim à l'heure de jeu.

Le point ramené du déplacement effectué à Oran permet à l'équipe de réaliser sa deuxième sortie de suite sans défaite, ce qui pourrait permettre au staff technique de mieux préparer le match de la quatrième journée face à l'USMK. Zaoui et ses assistants ont suffisamment de temps pour bien préparer cette rencontre prévue le 12 octobre. L'équipe, sans se montrer conquérante, commence à laisser apparaître des signes encourageants pour la suite de la compétition. Il faudra encore quelques réglages, notamment sur le plan de l'animation offensive pour être au point et surtout pour redonner confiance à ses supporters qui l'ont accompagnée en grand nombre au stade Miloud-Hadefi où ils ont donné de la voix et surtout garni comme il se doit ses tribunes, où ont été déployées les banderoles de différents groupes ultras.

Abdelkader G.