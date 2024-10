MCO - Le nul concédé face à l’ASO lui a été fatal

Bouzidi remercié

Un communiqué de la direction du Mouloudia d'Oran a annoncé samedi matin la rupture à l'amiable du contrat qui liait le club à l'entraîneur Youcef Bouzidi. Cette séparation était prévisible après le nul concédé par l'équipe vendredi soir sur la pelouse du stade Miloud-Hadefi face à l'ASO.

Désigné par la direction comme principal responsable du début peu convaincant de l’équipe, Bouzidi a été convoqué en urgence, après le match, pour se réunir avec les dirigeants et négocier son départ. Les dirigeants du Mouloudia, qui étaient en contacts très avancés avec le coach franco-malien EricChelle, devraient accélérer les négociations avec ce technicien pour éventuellement l'engager cette semaine. L’ancien sélectionneur du Mali se trouvait la semaine dernière à Alger où il avait négocié avec le président du conseil d'administration Chakib Ghomari avant de rentrer à Paris. Âgé de 47 ans, Chelle sera de retour mercredi à Oran pour conclure avec la direction du club et parapher son contrat qui sera d'une durée minimum de 18 mois, avons-nous appris. Cet entraîneur qui a conduit la sélection malienne jusqu’aux demi-finales de la dernière CAN a exigé de la direction du Mouloudia de composer lui-même son staff technique et avoir aussi un staff médical très élargi afin de pouvoir récupérer dans les meilleurs délais certains cadres de l’équipe. S’il arrive à tout conclure avec la direction du club, il sera présent pour le prochain match du championnat face au MC Alger pour superviser l'équipe avant d’entamer officiellement son travail une semaine plus tard pour préparer la réception de la JS Kabylie. Entre-temps, c’est le DTS Benaouda Abdelkrim qui a été désigné pour assurer l’intérim et coacher l’équipe pour le match de samedi face au MCA au stade Ali-La Pointe de Douéra. C’est donc la page Bouzidi qui est tournée et une nouvelle ère qui va commencer pour le Mouloudia d'Oran.

H. H.