CSC 0 - 0 ESM

Mostaganem maintient le cap

Le CS Constantine a manqué l'occasion de signer son premier succès de la saison en Ligue 1, se contentant d'un match nul face à une équipe de l’ES Mostaganem qui a montré une belle résistance. Le match s'est déroulé au stade Belaïd-Belkacem de Mila, où les Constantinois ont été tenus en échec par une formation accrocheuse qui, malgré une infériorité numérique pendant près d'une mi-temps, a réussi à préserver le score.

Le coach Kheireddine Madoui a opéré des changements dans son onze de départ, mais a surpris en laissant sur le banc ses trois nouvelles recrues étrangères. Malgré leur domination, les Constantinois n’ont pas réussi à percer la solide défense des Mostaganémois, ayant fermé tous les espaces. La défense de l’ESM a tenu bon et a continué à résister après l'expulsion de Mohamed Ezzemani à la 50e minute. L'infériorité numérique a renforcé la stratégie défensive de l’ESM, où l’entraîneur Chérif Hadjar a fait entrer deux défenseurs supplémentaires pour compenser l’absence de leur joueur expulsé. Les capés de Madoui ont tenté d’exercer un pressing intense sur la défense adverse, mais leurs efforts ont été vains. Même les changements tactiques effectués en seconde période, avec l'entrée de trois attaquants (Tosin, Temine et Benmessabih), n'ont pas suffi à déjouer la défense mostaganémoise. Pour l’ESM, ce match nul représente une belle opération, ajoutant un précieux point à leur escarcelle, après leur succès retentissant face au MCO. En revanche, le CSC enchaîne avec un second match nul, après celui contre l’ASO (0-0). Avec seulement deux points en deux matchs et aucun but inscrit, la pression pèse sur les Constantinois qui devront se préparer à accueillir le MCA, lors de leur prochain match. Ce résultat décevant pourrait être le signe d'une période difficile à venir pour le Chabab.

FICHE TECHNIQUE

Stade Belkacem-Belaïd (Mila), temps chaud, pelouse praticable, arbitrage de Ibrir, Chelali et Menacer.

Avert. : Boudrama (56’) CSC

Expul. : Ezzemani (50’) ESM

CSC : Bouhalfaya, Bouguerra (Meddahi 84’), Bellaouel (Temine 64’), Derradji, Boudrama, Rebiaï, Benchaïra, Dib, Tahar (Benmessabih 64’), Benchaâ, Mouaki (Tosin 77’).

Entr. : Madoui.

ESM : Henane, Meddah (Dahmani 65’), Ezzemani, Chouari, Benali, Benabdi, Bibi (Hamri 65’), Adadi, Aoudjane (Aoued 73’), Hitala (Timimi 57’), Belaribi (Siam 57’).

Entr. : Hadjar

Les ambitions de Mohamed Benchaïra

Mohamed Benchaïra, milieu de terrain du CS Constantine, a affirmé que l’équipe visait bien plus que la simple qualification en phase de groupes de la Coupe de la CAF. Selon lui, viser un sacre continental semblait tout à fait réaliste, à condition que l’équipe continue à maintenir le même niveau de jeu. Bien qu'il ait reconnu la difficulté de la compétition face à des équipes expérimentées, il estimait que la concurrence pour les postes au sein de l’équipe représentait un atout important pour progresser. Lorsqu'il a été interrogé sur la qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF, Benchaïra a exprimé sa gratitude envers Dieu pour cette qualification qu'il jugeait amplement méritée après les victoires contre l’équipe ghanéenne, aussi bien à l’aller qu’au retour. Il a attribué ce succès à un groupe équilibré, combinant expérience et jeunesse. Il a souligné que le match retour avait été particulièrement difficile face à une équipe bien préparée, jouant sans pression avec un jeu direct et une présence physique importante. Cependant, il a ajouté que l'équipe avait su gérer la rencontre et obtenir son billet grâce aux efforts collectifs.

«On vise un titre cette année»

Benchaïra a confirmé que l’objectif de l’équipe allait bien au-delà de la simple qualification pour la phase de groupes. Benchaïra a déclaré que le CS Constantine était une équipe ambitieuse et qu’il espérait que cette saison se terminerait par un titre. Il a rappelé avoir atteint la finale de la Coupe de la CAF avec la JS Kabylie sans pouvoir soulever le trophée et qu'il espérait y parvenir cette fois-ci avec le CSC. Il s’est dit optimiste pour la suite de la compétition africaine et de la saison en général, en insistant sur l’importance du collectif. Pour conclure, Benchaïra a exprimé son espoir de voir la fin des sanctions contre leurs supporters et la levée du huis clos. Il a affirmé que le retour du public dans les tribunes serait une source de motivation supplémentaire et que l’équipe ferait tout pour répondre à leurs attentes cette saison.

R. B.