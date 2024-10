USMA 2 - 1 USB

LES ROUGE ET NOIR AU FORCEPS

L’USMA a enregistré sa première victoire de la saison en s’imposant hier soir à Baraki (2-1) face à une vaillante formation de l’US Biskra qui n’a pas démérité. La première mitemps a été intense et disputée de bout en bout.

Les Biskris, sans complexe, se sont procuré la première occasion de scorer, à la 11’, par Saâd mais le gardien de but usmiste, Benbot, a sauvé son équipe. La réaction des locaux ne s’est fait pas attendre, puisque Belkacemi a failli ouvrir le score, si ce n’était la parade du portier biskri Mellala. Ce dernier a été vigilant sur plusieurs attaques usmistes. Au fil du temps, la rencontre allait devenir plus passionnante et plus engagée des deux côtés. Les Rouge et Noir vont presser la défense adverse pour tenter de trouver la faille alors que les visiteurs ont opté pour l’arme du contre. Juste avant la pause, une belle frappe de Likonza a été déviée par le portier de l’USB. Soutenus par leur public, les Usmistes vont aborder la deuxième période avec des intentions offensives dans le but de marquer et surprendre la défense de l’USB mais ils vont buter sur un adversaire bien organisé. On jouait la 69’, sur une action menée par l’attaque usmiste, un défenseur de l’USB renvoie le ballon mais contre toute attente, l’arbitre est appelé pour consulter la VAR. Ce dernier va accorder un penalty aux Usmistes. Belkacemi, chargé de le tirer, ouvre le score. Ce but va galvaniser les Rouge et Noir qui vont ajouter un 2e but par Musa d’une belle frappe, à la 78’. Malgré cet avantage au score, les Biskris ne vont pas se décourager et parviendront à réduire la marque par Talah à la 87’. Dans les dernières minutes, l’USB réclame un penalty mais l’arbitre ne bronche pas.

FICHE TECHNIQUE

Stade Nelson-Mandela (Baraki), beau temps, pelouse en bon état, affluence nombreuse, arbitrage de Harkat, Ghozlene et Zitouni.

Buts : Belkacemi (71' sp), Musa Alli (80') USMA, Talah (86') USB.

Avert. : Radouani (60'), Mondeko (62' et 90+4') USMA, Khoualed (51') USB.

Expul. : Mondeko (90+4') USMA.

USMA : Benbot, Azzi, Mondeko, Radouani, Chetti (Dehiri 90+2'), Chita (Boukhanchouche 46'), Likonza, Merili (Ghacha 46'), Guenaoui (Musa Alli 27'), Belkacemi, Gassama (Benzaza 84').

Entr. : Maâloul.

USB : Mellala, Khoualed, Derbal, Saïdi, Benzid, Chahmat, Saâd, Salhi, Talah (Oukkal 89'), Bourahla, Nzaou (Bouziane 59').

Entr. : Zeghdoud.

Guenaoui sort sur blessure

L’attaquant usmiste Guenaoui, qui a joué d’entrée, a été contraint de quitter le terrain à la 26’ sur blessure. Il a été remplacé par le Nigérian Musa Alli.

Première convocation de Benzaza

Le milieu de terrain offensif de l’USMA, Brahim Benzaza, qui était absent des entraînements pendant une période, a retrouvé les entraînements depuis une semaine. Le joueur a été convoqué pour la première fois cette saison dans le groupe concerné par le match d’hier face à l’USB.

Sifour, Aït El Hadj, Embarek, Naâmani et Lamara à l’écart

L'entraîneur Nabil Maâloul a retenu 20 joueurs pour le rendez-vous d’hier contre Biskra. Aït El Hadj, Sifour, Naâmani et Embarek n’ont pas été convoqués pour des choix tactiques. Pour Lamara, même s’il a intégré le groupe depuis son opération au ménisque, il n’est pas encore prêt pour la compétition. Il doit encore patienter avant de retrouver les terrains.

Terrazas rejoint la sélection bolivienne

Le meneur de jeu de l’USMA, le Bolivien Adalid Terrazas, a été autorisé par la direction du club à rejoindre la sélection bolivienne, même si la fenêtre Fifa s’étale du 7 au 15 octobre. En effet, sur demande du joueur, l’USMA a accepté de le laisser partir. Accosté par la presse bolivienne à l’aéroport international bolivien il a déclaré : «Après un long voyage, je suis très heureux de retrouver le pays et la sélection, j'espère apporter ma contribution à l'équipe qui aura à disputer deux matches importants pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026», a affirmé Terrazas. Le natif de Cochabamba qui est en Algérie depuis moins d'un mois a reconnu qu'il ne s'est pas encore complètement adapté au football dans ce pays : «Je suis en train de découvrir le championnat algérien et la vie là-bas. L’adaptation n’est pas facile mais je fais le maximum pour mieux m’intégrer et trouver mes repères. C'est un championnat différent de celui de la Bolivie. J'espère m'adapter le plus tôt possible, j'ai déjà disputé des matchs importants avec le club et j'espère pouvoir continuer à jouer plus à l’avenir", a-t-il déclaré. Pour rappel, la Bolivie disputera deux matches importants les 10 et 15 octobre contre respectivement la Colombie et l’Argentine.

Lakhdari de retour contre le CRB

Expulsé contre le MCEB pour cumul de cartons, le défenseur central de l’USB, Adel Lakhdari, a manqué le match d’hier contre l’USMA. Le joueur sera de retour contre le CRB pour le match prévu le 6 octobre au stade 18-Février de Biskra.

RÉSERVE

USMA - MCEB, ce vendredi à 10h

Dans le cadre du championnat réserve de Ligue 1, l’USMA accueillera demain au stade de Bologhine le MCEB, à partir de 10h. Pour rappel, la réserve de l’USMA a gagné son premier match contre Biskra (1-0), avant de concéder la défaite à Magra contre le NCM (1- 0).

K. H. A.