USMK 0- 0 CRB

UN NUL ÉQUITABLE !

Dans un match intense et indécis, l'USMK et le CRB n'ont pas réussi à se départager. Les locaux ont dominé les débats en première période, mais une défense solide et des contres rapides des visiteurs ont empêché toute ouverture du score. La seconde période a été plus équilibrée, avec des occasions de part et d'autre.

Dès les premières minutes, l'USMK a mis la pression sur le CRB. A la 4’, Aïboud frôle l'ouverture du score, mais son tir passe au-dessus. Neuf minutes plus tard, Laouafi se montre dangereux, mais la défense veille. Malgré cette domination stérile, le Chabab a su répondre par quelques contres intéressants, comme à la 18’ où Hamroun a vu sa tentative repoussée par Litim. La seconde période a été tout aussi intense. A la 47’, Touki manque de peu de surprendre Zeghba. Quelques minutes plus tard, Azzi tente sa chance du côté du CRB. A l'heure de jeu, Martins procède à des changements tactiques pour dynamiser son équipe, tandis que Missaoui attend un peu plus avant d’injecter du sang neuf. Le rythme du match n'a pas faibli. A la 65’, le CRB était tout proche d'ouvrir le score, mais Litim a réalisé un arrêt décisif. Quelques minutes plus tard, Meziane tente sa chance, sans succès. A la 82’, Debbih s’offre une occasion en or, mais Laouafi revient in extremis pour sauver son équipe. Litim récidive à la 87’, réalisant un arrêt réflexe qui a préservé le score nul. Les dernières minutes ont été particulièrement palpitantes. Le Chabab a tout donné pour arracher la victoire, mais la défense khenchelie a tenu bon. Les trois minutes de temps additionnel n'ont rien changé au score. Ce match nul est logique au vu de la physionomie de la rencontre. Les deux équipes ont livré un combat acharné, mais ni l'une ni l'autre n'a réussi à faire la différence. Ce résultat ne satisfait peut-être pas pleinement les supporters, mais il témoigne de la qualité du spectacle proposé. L'USMK a montré une belle maîtrise du jeu en première période, mais a manqué de réalisme. Le CRB, plus efficace en contre, a su poser des problèmes à son adversaire. Les changements opérés par les deux entraîneurs ont apporté un peu de fraîcheur, mais n'ont pas suffi à débloquer la situation.

FICHE TECHNIQUE

Stade Ammar-Hammam (Khenchela), temps chaud, pelouse synthétique, affluence nombreuse, arbitrage de Dehar, Bouteïba et Rezga.

Avert. : Hachoud (61’) USMK

USMK : Litim, Guemroud, Keddour, Hachoud, Rebiaï, Zenasni (Neche 67’), Sameur, Bakir (Yaïche 67’), Touki, Aïboud (Debbih 80’), Dago.

Entr. : Missaoui

CRB : Zeghba, Azzi, Laouafi, Hadded, Keddad, Mbe (Belkhir 62’), Chaâbi (Meziane 62’), Benguit, Slimani, Daïbèche, Hamroune (Mayo 75’).

Entr. : Martins

Slimani toujours muet

L’avant-centre du CRB, Islam Slimani, n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Ayant joué contre l’ESS et hier contre l’USMK, il espérait vraiment marquer, mais il était bien surveillé par la défense adverse, ce qui explique pourquoi il n'a pas encore débloqué son compteur-buts.

Trois changements dans le onze belouizdadi

L’entraîneur du CR Belouizdad, Corentin Martins, a opéré trois changements dans le onze de départ, hier face à l’USM Khenchela. Ainsi, Hedy Chaâbi a pris la place de Abderrahmane Meziane, Rezki Hamroune a été aligné en remplacement de Ishak Boussouf, alors qu’Oussama Daïbèche a été associé à Jacques Mbe au milieu de terrain, alors que lors de la dernière rencontre c’était Arafat Doumbia qui avait assuré ce rôle.

Boussouf hors liste

Le meneur de jeu du Chabab, Ishak Talal Boussouf, n’est pas au meilleur de sa forme. Le gaucher des Rouge et Blanc n’a pas réussi à hisser son niveau et ses dernières prestations ont obligé le premier responsable technique à se passer de ses services. L’ancien joueur de l’ES Sétif n’était même pas sur la liste des 18 pour la confrontation d’hier.

Le double arrêt décisif de Litim

On jouait la 66e minute et c’est le moment choisi par Oussama Litim d’effectuer deux arrêts de grande classe. Ces deux interventions ont été décisives puisqu’elles ont permis à l’USMK d’éviter un but certain. Le dernier rempart des Siskaoua a, d’abord, détourné un tir de Slimani à l’entrée de la surface de réparation. Le ballon revient dans les pieds de Benguit, qui a enchaîné par un puissant tir à ras de terre. Litim s’est bien déployé pour détourner le ballon en corner.

Mahious poursuit les soins

Malgré le fait qu’il a repris le travail, l’entraîneur en chef du CRB, Corentin Martins, a décidé de ne pas faire appel à Mahious qui est resté à Alger pour poursuivre les soins afin de revenir au top de son niveau dans les meilleurs délais. Martins aurait voulu miser sur lui, mais il s’est retrouvé contraint de le ménager afin de le récupérer dans les meilleurs délais. Il n’était pas question de prendre le moindre risque avec lui.

Trois jeunes convoqués

Dans sa liste des convoqués pour le match d’hier après-midi à Khenchela, l’entraîneur en chef du CRB, Corentin Martins, a décidé de faire appel à ses jeunes qui ont été écartés du dernier rendez-vous face à l’ESS. Il s’agit de Boussouar, Boukerchaoui et Bekkour. Ayant plusieurs joueurs à l’infirmerie, le staff technique a décidé de miser sur les jeunots.

Belkhir rejoue

Suite à son souci avec le service national, Islam Belkhir avait raté la préparation avec le Chabab. Il n’avait pas pris part au stage en Turquie ni à celui de Tunisie. Le joueur a été sommé de régler sa situation le plus vite possible, et c’est ce qu’il a fait, étant donné qu’il est resté longtemps absent à l’entraînement, puis il y a quelque temps, il a repris le travail, très concentré sur le sujet et bien sûr plus que jamais décidé à retrouver sa forme pour être d’un bon apport à son équipe. D’ailleurs, le fait de bosser durement a convaincu l’entraîneur en chef, Corentin Martins, à lui faire appel et le cocher sur la liste des joueurs convoqués pour le match d’hier à Khenchela. Il a, d’ailleurs, effectué son entrée à l’heure de jeu à la place de Jacques Mbe.

Pas de VAR !

Suite à un souci technique au niveau du stade de Khenchela, la partie entre le CRB et l’USMK s’est déroulée sans la VAR. Les Belouizdadis espéraient, malgré tout, assister à un match plein sans vivre de déceptions à cause de la défaillance de l’arbitrage. Car les Belouizdadis n’oublient pas ce qu’ils ont vécu, l’an dernier, à cause de l’homme en noir, et donc ils espéraient cette fois-ci, un arbitrage à la hauteur des attentes.

S. T.