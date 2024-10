MCA - ILS ONT RÉALISÉ LEUR MEILLEUR MATCH DEPUIS UN BON BOUT DE TEMPS

LES MOULOUDÉENS EN MODE ‘’TIKI TAKA’’

Non convaincants lors des deux premiers tours préliminaires de la Ligue des champions, et décevants face au PAC pour leur première sortie en championnat, les Mouloudéens ont mis la pression d’entrée sur leurs épaules. Mais voilà que le clasico est tombé à point nommé pour se remettre en confiance.

“C’est notre match référence’’. Les propos sont de l’entraîneur Amir Beaumelle dont l’équipe a rendu peut-être pour l’occasion son meilleur match depuis que ce technicien français l’a rejointe, soit depuis mars 2022. De l’avis des supporters mouloudéens, la copie rendue contre la JSK dans le très beau stade de Tizi Ouzou restera dans les annales, d’autant plus qu’il s’agissait du premier clasico joué dans le nouveau joyau du football algérien, le stade Hocine-Aït Ahmed, qui a vécu une soirée de fête mémorable, marquée par un fair-play total, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Selon les mêmes avis, même lorsque le MCA avait été sacré champion la saison passée, les Vert et Rouge n’ont pas réalisé une aussi excellente partie, notamment sur le plan collectif où l’on a assisté à de belles facettes de jeu mode ‘’tikitaka’’. A l’arrivée, les camarades de Naïdji, devenu le leader technique de cette formation de Bab El Oued après le départ de Belaïli, ont décroché une victoire somme toute méritée, leur permettant de se remettre en confiance, et surtout d’éviter d’entrer dans une zone de turbulences qui allait mettre leur saison en péril. Pourtant, les Mouloudéens se sont présentés à Tizi Ouzou avec un effectif amoindri. Pas moins de quatre joueurs importants manquaient à l’appel, en raison de blessures. Il s’agit de Draoui, Benkhemassa, Meziani et Bayazid. A tout ce beau monde, on peut citer aussi le jeune ailier droit Boucherit, qui souffre lui aussi d’une blessure, en plus du jeune avant-centre ivoirien, toujours convalescent après une méchante blessure au genou contractée en fin de saison passée. Pourtant, on n’a pas ressenti toutes ces défections, ce qui dénote de la richesse de l’effectif algérois, comme a tenu à le mettre en exergue l’entraîneur Beaumelle, à l’issue de la partie.

Confirmer face au CSC

Aprésent que la confiance est retrouvée dans le camp mouloudéen, on peut dire que la campagne de la défense du titre est lancée par les gars de Bab El Oued, censés confirmer leur très belle victoire de mardi lorsqu’ils donneront la réplique au CSC dimanche, dans le cadre de la 3e journée du championnat. Malheureusement pour le spectacle, la partie se jouera à huis clos et sur le tartan du petit stade Benabdelmalek-Ramdane.

Beaumelle : ‘’On doit progresser sur les balles arrêtées’’

Beaumelle a profité du clasico pour répondre à ses détracteurs, lui qui s’est retrouvé sous forte pression dès le début de cet exercice, et ce, malgré la qualification des siens en phase de poules de la LDC. ‘’Je suis très heureux pour mon équipe. Aujourd’hui, on a réalisé une très belle performance. C’est ce genre de matchs dont j’ai toujours rêvé en Algérie, car ils reflètent le vrai visage du football algérien. C’est le cas quand on se produit dans un stade aussi magnifique et vraie pelouse. Je félicite tous les joueurs et le public des deux parties, c’est une soirée qui reste dans les annales’’, a déclaré le technicien français à l’issue du clasico.La belle victoire des Mouloudéens ne dissimule cependant pas certaines carences que Beaumelle a déplorées et qu’il oeuvrera bien sûr à corriger dans les meilleurs délais. ‘’On fait autant de fautes en fin de match, car nous avons des joueurs nouveaux qui sont en pleine période d’adaptation. Comme l’adversaire jouait chez lui, il a énormément poussé, et ce, malgré le fait qu’il ait était en infériorité numérique. On doit travailler davantage les balles arrêtées, on est par moment fébrile dans ce genre de situations et c’est ce qui nous a valu le but de l’égalisation peu avant la mi-temps. Je n’ai pas admis aussi qu’on donne l’occasion à l’adversaire de nous presser dans notre zone’’, at- il expliqué. En revanche, l’ancien sélectionneur de Côte d’Ivoire a mis en valeur l’état d’esprit de ses joueurs et leur grande solidarité sur le terrain. ‘’J’ai bien aimé l’état d’esprit de mes capés dans ce match, ce qui leur a permis de réaliser une victoire méritée. Je pense que ça va être un match référence pour nous en matière d’engagement et d’esprit collectif. Les joueurs ont prouvé aussi qu’ils sont capables de s’adapter avec les différents schémas tactiques’’, a encore dit Beaumelle. Répondant aux critiques dont il a fait lors des premiers matchs de la saison, le patron technique de la formation de Bab El Oued a estimé que son équipe n’a pas été aussi mauvaise. ‘’On a fait de bonnes prestations, mais on sentait qu’on se cherchait. Aujourd’hui, on a tout bien fait. On va s’appuyer sur ce match pour progresser davantage’’, a-t-il expliqué.

Tabti, le nouveau maître à jouer

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cela s’applique pour l’homme du clasico, Larbi Tabti, qui a sans doute rendu sa meilleure copie depuis qu’il a rejoint le Mouloudia en janvier dernier. L’enfant d’Oran, devenu la troisième option de Beaumelle au milieu de terrain depuis l’arrivée, l’été passé, de Draoui et Bouras, a profité de l’absence du premier nommé, ainsi que celle de Benkhemassa afin de bousculer la hiérarchie. Déjà auteur d’une prestation convaincante lorsqu’il avait remplacé Benkhemassa en cours de jeu, vendredi dernier face au PAC, Tabti n’a pas manqué l’occasion de s’illustrer à l’occasion de sa première titularisation cette saison. S’imposant comme véritable maître à jouer, il a rendu une copie de haute facture, avec à la clé un premier but sous le maillot des Vert et Rouge et une passe décisive ayant permis à Halaïmia de signer le but de la victoire. ‘’Tabti était l’homme du match. Il a réalisé tout ce qu’on attendait de lui. J’espère qu’il poursuivra sur la même lancée’’, a déclaré Beaumelle à son propos.

Messoussa : ‘’Mon objectif, l’équipe nationale’’ Malgré

une copie très honnête rendue face à l’US Monastir, pour sa première titularisation au Mouloudia, le jeune attaquant francoalgérien, Amine Messoussa, s’est contenté de quelques bribes de minutes lors des deux matchs suivants contre le PAC et la JSK. Cela n’est pas fait toutefois pour le contrarier, déclarant que son objectif est de jouer un maximum de rencontres, marquer des buts et pourquoi pas rejoindre la sélection nationale, ce qui confirme ses intentions de changer de nationalité sportive, après avoir déjà porté le maillot des jeunes sélections de France.

Une première pour Khelif

Arrivé l’été dernier en provenance de la JSS, le latéral gauche, Khelif, a fait sa première apparition sous le maillot mouloudéen à l’occasion du clasico. Il a été incorporé dans les dernières minutes de la rencontre à la place de Kipré, avec comme mission de bloquer le latéral droit de la JSK, Hamidi, qui se projette toujours devant. Une mission bien accomplie par l’enfant de Béchar qui attend toujours sa chance de montrer ce dont il est capable dans son poste de prédilection sur le flanc gauche de la défense.

A. B.