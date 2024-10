JSK - BENCHIKHA CHARGE L'ARBITRE

"IL N'EST PAS REVENU À LA VAR SUR LE TACLE CONTRE BOUALIA"

Lors de la conférence de presse d’aprèsmatch, le coach des Canaris, Abdelhak Benchikha, n'a pas cherché à trouver des échappatoires à la défaite de son équipe face au MCA. Il a déclaré en effet que le Doyen méritait amplement son succès et qu'il était meilleur sur le terrain.

Toutefois, lorsqu'il a été interrogé sur l'expulsion de Madani qui a pénalisé son équipe dans les dernières minutes de la partie, Benchikha s'est interrogé : "Boukhalfa est un bon arbitre et il a été correct, mais je me demande pourquoi il n'est pas revenu à la VAR après l'intervention de Abdelaoui sur Boualia. On dirait que ce dernier était tombé du 5e étage." Madani, qui a usé d'antijeu pour stopper l’attaquant du MCA, Naïdji, avait écopé d'un carton jaune avant que l'arbitre Boukhalfa ne l’annule et lui donne un rouge. Sa sortie n'a pas arrangé les affaires de son équipe qui était menée au score par 2 buts à 1.

"ON A LAISSÉ LE MCA JOUER"

La prestation des Canaris n'a pas été convaincante lors du clasico face au MCA. Benchikha attendait mieux de la part de ses joueurs, mais ces derniers étaient tétanisés par l'enjeu de la rencontre. "On a laissé le MCA jouer. On a manqué de la grinta et de détermination. Il y a eu des défaillances et nos milieux ont joué près de notre surface de réparation. Des erreurs ont été commises par les latéraux et c'est tout notre bloc défensif qui n'a pas bien fonctionné", regrette Benchikha, qui pense que si ses joueurs avaient joué à leur jeu habituel, ils auraient pu prétendre à un meilleur résultat.

"ON NE PEUT PAS PORTER DES JUGEMENTS SUR LES JOUEURS APRÈS 2 MATCHES"

Très proche de ses joueurs, Benchikha a annoncé après le match que l'équipe du MCA était bien huilée alors que son équipe n'est qu'à son deuxième match officiel. "On a certes joué 7 matches amicaux mais il y a une grande différence entre un match amical et un match officiel. Notre adversaire a joué les matches de la Champions League africaine. Il a gardé la plupart de ses joueurs de la saison dernière, c'est pour cela qu'il a déjà ses automatismes, alors que nous, il y a eu plusieurs arrivées. Ce n'est pas après 2 matches qu'on peut juger un joueur. Il faut attendre la 8e, la 9e ou la 10e journée pour porter des jugements. Je dirais que les joueurs ont besoin de moi en ce moment et on fera tout pour relever le défi", a-t-il déclaré.

"BOUDEBOUZ RETROUVERA SA FORME OPTIMALE"

Alors que certains n'ont pas hésité à critiquer Boudebouz qui n'a pas touché beaucoup de ballons lors du clasico face au MCA, Benchikha croit néanmoins en lui. "C'est avec la compétition que Boudebouz retrouvera sa forme optimale", a annoncé Benchikha. Boudebouz n'a pas le rendement escompté, mais il n'était pas le seul à avoir raté son match. Plusieurs joueurs étaient passés à côté de la plaque et Benchikha va sûrement faire des changements lors de la prochaine rencontre face au PAC.

Les Canaris déçoivent

Malgré leur détermination à enchaîner une bonne performance, les Canaris ont déçu leurs supporters. Au-delà de la défaite, c'est la prestation de certains éléments qui inquiète les supporters en ce début de saison. Les équipiers de Boualia ont fait de leur mieux pour battre le champion sortant, mais les multiples erreurs qu'ils ont commises, notamment en défense, leur ont valu de concéder une défaite sur leur terrain. Le manque de cohésion leur a été fatal. Le coach Benchikha n'a pas apprécié la prestation de certains éléments et a même déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que son équipe encaisse un but à la 9e minute. Il a reconnu que le MCA n'a pas usurpé sa victoire et qu'il a été supérieur sur le terrain, mais il a ajouté que ses joueurs n'ont pas eu le rendement escompté. Cette défaite inattendue concédée devant le MCA risque de faire très mal à l'équipe qui tablait sur un bon départ en championnat pour jouer les premiers rôles. Les dirigeants, l'entraîneur et les supporters ont apporté leur soutien aux joueurs, car ils savent que la saison est encore longue et qu'ils doivent être derrière eux pour pouvoir relever le défi. Benchikha va sûrement faire des ajustements pour que son équipe se ressaisisse dès le prochain match face au PAC. Il a fait de son mieux pour bâtir une équipe compétitive, mais comme il y a eu plusieurs nouveaux joueurs dans l'effectif, il faudra beaucoup de temps pour que la mayonnaise prenne. Les supporters sont impatients du retour de leur équipe sur la scène nationale, surtout après sa domiciliation au stade Hocine-Aït Ahmed, mais cela ne les a pas empêchés de faire preuve de fair-play en ce début de saison.

Mammeri critiqué

L'arrière gauche Ahmed Mammeri a été la cible des critiques après la défaite inattendue concédée devant le MCA. Il était passé à côté de son sujet, mais il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas eu le rendement escompté. Déjà face à l'Olympique Akbou, il a essuyé d'acerbes critiques pour avoir touché le cuir de la main à l'intérieur de la surface de réparation, puis face au MCA, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais comme Youssouf Koné n'est pas en possession de tous ses moyens physiques, Benchikha pourrait reconduire Mammeri dans le onze de départ face au PAC. Il était satisfait de ses prestations lors des matches de préparation, mais il a reconnu à la fin de la rencontre face au MCA que les arrières latéraux ont commis des erreurs. Il n'a pas cité de nom, mais il faisait sûrement allusion à Mammeri. Ce dernier qui avait failli être libéré au mois de juillet dernier doit se ressaisir lors des matches à venir pour espérer préserver sa place sur l'échiquier de Benchikha.

D. K.