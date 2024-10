MCEB

UN MOIS D'OCTOBRE COMPLIQUÉ EN VUE

Le Mouloudia d'El Bayadh qui reste sur deux défaites en autant de matchs depuis le démarrage du championnat saison 2024-2025, dont une à domicile, face à l'US Biskra, aura un mois d'octobre des plus difficiles à gérer.

En effet, si le club peine sur le plan de la gestion, en raison de la crise financière qu'il traverse, sur le plan sportif, le staff technique aura à gérer quatre matches des plus compliqués. Les protégés de Fouad Bouali auront déjà à affronter, dimanche prochain, l'USM Alger en déplacement, avant de se mesurer, une semaine plus tard, au CR Belouizdad dans un deuxième déplacement consécutif, aussi compliqué que le premier. Pour bien préparer ces deux sorties dans la capitale, la direction du club beidie, avec l'aval du staff technique, compte organiser un stage bloqué dans un des hôtels d'Alger. Cela évitera aux joueurs la fatigue du voyage entre les matches de l'USM Alger et du CR Belouizdad et permettra au staff technique de mieux élaborer son programme de préparation. Par la suite, les camarades de Salhi recevront le NC Magra sur la pelouse du stade Zakaria-Mejdoub, avant d'effectuer un autre déplacement périlleux à Béchar pour y affronter la JS Saoura qui reste un adversaire difficile à manier chez lui, malgré les difficultés sportives qu'il vit. C’est un mois d’octobre des plus compliqués à gérer avec cette série de joutes toutes aussi difficiles les unes que les autres. Bouali et ses assistants, qui sont conscients de l'importance de ces prochaines rencontres, veulent les préparer dans la sérénité et sans pression négative de certains supporters qui pourraient influer négativement sur le rendement général de l'équipe.

W. K.