CRB - L’équipe affiche un déséquilibre dans ses trois compartiments

Du pain sur la planche pour Martins

Pour son premier match de la saison en championnat, le CRB n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile. Un résultat décevant, au vu des attentes placées sur l'équipe. Avec une meilleure organisation et une préparation plus rigoureuse face à l’ESS, la victoire devait être «assurée» au 20-Août.

Opposés à l'Entente pour cette première rencontre, les Belouizdadis avaient toutes les cartes en main pour débuter la saison en fanfare. Mais pour cela, il aurait fallu aligner un groupe capable de déplumer l'Aigle noir. La titularisation de Benayada, par exemple, s'est avérée décevante. En seulement une demi-heure de jeu, il n'a pas su se montrer à la hauteur, probablement en raison de son manque de rythme après une longue absence des terrains. Depuis la finale de la Coupe d'Algérie, il n'a pas disputé de match officiel, étant relégué sur le banc pendant les tours préliminaires de la LDC, au profit d'Azzi. La rentrée de ce dernier a d'ailleurs stabilisé immédiatement le jeu. Au milieu de terrain, le coach a tenté un pari en faisant appel à Jacques Mbe à la place de Daïbeche, de retour de blessure. Ce dernier, manquant encore de rythme, a peiné à apporter la maîtrise nécessaire dans cette zone cruciale. A cela s'ajoute la baisse de forme notable de Benghit, qui n'a pas su hisser son niveau de jeu pour espérer porter son équipe, comme c’était le cas la saison dernière. Sur le plan offensif, l'entraîneur a misé sur Boussouf et Meziane, deux joueurs visiblement affectés par l'enchaînement des rencontres. Leur fatigue a clairement impacté la qualité des offensives belouizdadies, l'équipe n'ayant pas réussi à créer de véritables occasions dangereuses. Conscient de cette contre-performance, Martins s'est vu contesté par les supporters qui pointent du doigt ses choix tactiques. En optant pour un schéma en 4-3-3, nombreux étaient ceux qui pensaient que le Français avait fait le bon choix. Cependant, le fait d'aligner les joueurs en manque de compétition a entraîné la grogne des fans. Ces derniers estiment qu'il aurait dû anticiper cette situation et prévoir des matchs amicaux pour maintenir les remplaçants en forme, surtout avec un calendrier aussi chargé à venir. Pour beaucoup, Martins est encore loin de répondre aux attentes et certains pensent même qu'il est temps de le remplacer. Il doit impérativement trouver la bonne formule pour la suite de la saison, avec force et conviction. Les joueurs, eux aussi, doivent se secouer et retrouver leur meilleur niveau, car cette équipe regorge de talents capables de viser les titres cette saison. Il ne manque qu'un équilibre à trouver, et ce, dans les plus brefs délais, pour espérer un avenir glorieux.

Le 20-Août n’arrange plus le Chabab

Un autre facteur ayant contribué à ce faux départ à domicile est le choix du stade. Le CRB évoluera encore au 20-Août, considéré par certains comme trop exigu pour un club de cette envergure. Certes, il est question de domiciliation au stade Nelson-Mandela, mais avant cela, le problème doit être résolu. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Chabab continue de recevoir ses adversaires dans ce stade, en attendant le réaménagement du stade de Baraki. En somme, le CRB doit revoir sa copie.

Mbe, loin du compte

Arafat Doumbia reste l’une des rares satisfactions du Chabab en ce début de saison. Il a été associé, pour ce premier match de la saison en championnat, à Jacques Mbe. Ce dernier a surtout montré qu’il était loin de sa bonne condition physique et de son niveau. Le joueur a été l’ombre de lui-même et n’a pas pu tenir la cadence avec son camarade, Doumbia, qui s’est trouvé esseulé en quelque sorte sur le carré vert, se battant pour récupérer les balles. D’ailleurs, tout le monde a pu voir que Jacques Mbe n’était pas prêt pour le match de l’ESS.

Benghit en baisse de forme

AbderraoufBenghit reste une énigme. Ce dernier, en baisse de forme flagrante, pousse le public à s’interroger. Toutefois, pour certains, le joueur n’est pas un meneur de jeu, donc l’obliger à jouer à ce poste lui a fait perdre tous ses repères, et c’est pour cela qu’il n’apporte plus rien à son équipe. D’ailleurs, le coach doit revoir sa copie pour ne pas avoir sur le terrain un joueur errant, n’apportant pas grand-chose à son équipe.

Deux déplacements à ne pas rater

La saison passée, les joueurs belouizdadis avaient laissé des plumes à Khenchela, devant l’USMK, et se sont contentés d’un point à Biskra, face à l’USB. Pour ce début de saison, après le semi-échec concédé devant les Sétifiens, les Belouizdadis ne jurent que par deux victoires d’affilée lors de leurs deux déplacements d’affilée à venir. Les camarades de Slimani veulent montrer que cette nouvelle version du CRB a de la gueule et est capable de réaliser des merveilles. En tous les cas, les Belouizdadis se sont remis au travail, plus que jamais décidés à remuer ciel et terre pour vaincre l’USMK et l’USB. Certes, la mission ne sera pas facile, mais si le Chabab veut vraiment gagner ce titre de champion, il doit sortir les griffes dès maintenant. Car, avec le temps, les matchs vont s’enchaîner avec la reprise de la phase de groupes de la LDC, du coup, il deviendra plus difficile de gérer les matchs. Donc, profiter maintenant pour faire le plein afin de croire en une belle saison cette fois-ci. Les Belouizdadis savent que s’ils avaient engrangé un max de points la saison dernière, ils auraient pu prétendre à mieux qu’une deuxième place. Afin d’éviter ce scénario, il faudrait gagner les premières journées.

Chaâbi refuse le statut de joker

Incorporé en cours de jeu face à l’ESS, l’attaquant du CRB, HedyChaâbi, a montré de belles choses. Il a apporté plus de vivacité à cette ligne offensive qui malheureusement n’a pas été exploitée devant les Sétifiens. En tous les cas, tout le monde a pu voir que Chaâbi était un bon joker qui sera certainement utile à l’avenir, surtout quand l’équipe ne trouve pas de solution.

Belkhir a joué avec la réserve

L’attaquant du Chabab, Islam Belkhir, n’a pas encore joué avec l’équipe première. Privé des matches de la Coupe d’Afrique, notamment à l’extérieur, en raison de sa situation administrative, il joue avec l’équipe réserve. Affichant un manque sur le plan physique, Belkhir compte revenir rapidement. D’ailleurs, il a montré de bonnes choses lors du dernier match face à l’ES Sétif.

Benayada, une absence qui risque de durer

Le latéral droit des Rouge et Blanc, Hocine Benayada, n’a pas eu de chance pour sa première titularisation cette saison. Il a dû quitter ses coéquipiers au bout de 23 minutes de jeu. C’est le même cas qu’a vécu Hocine Selmi, quelques jours auparavant, et Benayada risque une absence plus longue.

S. T.