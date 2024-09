CSC - Il affirme que les défections ont impacté le groupe

Madoui ne s'inquiète pas après le nul à Chlef !

L'entraîneur du CS Constantine, KheireddineMadoui, a expliqué la performance en demi-teinte de son équipe lors de son déplacement à Chlef, le week-end dernier. Selon lui, les nombreuses absences de joueurs clés, conjuguées à l'euphorie de la récente qualification continentale, ont affecté la prestation globale de l'équipe lors de ce match nul (0-0) contre l'Olympique Chlef.

Malgré ces circonstances, Madoui s'est montré satisfait du point obtenu qu'il a en grande partie attribué à la remarquable performance du gardien Zakaria Bouhalfaya. Au lendemain de la rencontre, l'entraîneur sétifien a détaillé : «Le match a comporté deux phases. La première mi-temps était équilibrée, aucune équipe n'a réellement pris l'ascendant sur l’autre. Les absences nous ont obligés à ajuster notre composition d’équipe, ce qui a perturbé notre rythme habituel.»Madoui a également reconnu que ces changements ont déséquilibré son team, un fait particulièrement visible. «Nous avons manqué de poids en attaque pendant environ 20 minutes, période très longue pour une équipe qui cherche à obtenir un résultat favorable», a-t-il expliqué. Le premier responsable de la barre technique de l’Entente a également évoqué l'euphorie engendrée par la qualification continentale qui, d'après lui, peut parfois conduire à un certain relâchement, un phénomène qu'il a déjà observé dans d'autres clubs qu'il a dirigés. «J'ai tenté de maintenir la concentration mentale des joueurs au maximum, mais la joie de la qualification a eu des répercussions négatives sur notre performance», a-t-il indiqué. Néanmoins, il considère le match nul à Chlef comme un résultat satisfaisant, compte tenu des circonstances. Il a particulièrement apprécié la prestation exceptionnelle du gardien Zakaria Bouhalfaya qui a multiplié les arrêts décisifs. «Grâce à lui, nous avons réussi à préserver notre cage inviolée et à repartir avec un point précieux pour bien commencer notre saison en championnat», a-t-il ajouté. Il a également félicité ses joueurs pour leur capacité à gérer des situations délicates, notamment certains jeunes éléments peu expérimentés. En conclusion, l'entraîneur du CS Constantine a rappelé les objectifs du club en compétition continentale, insistant sur l'importance de se préparer rigoureusement pour le prochain tour, à connaître la phase de groupes. «Nous attendons avec impatience le tirage au sort de la Coupe de la CAF. Toutes les équipes qualifiées sont redoutables et il faudrait fournir des efforts conséquents pour rivaliser avec les ténors de l’Afrique à ce niveau de la compétition», a-t-il souligné. KheireddineMadoui a réaffirmé l'engagement de son équipe à aller le plus loin possible dans cette épreuve continentale, en insistant sur la nécessité d'aborder chaque match avec sérieux et détermination pour atteindre cet objectif ambitieux.

L'absence de Benchaâ a pesé

L'absence de l'attaquant Zakaria Benchaâ a également pesé lourdement sur la stratégie et l'efficacité offensive de l'équipe. «Son absence dans la liste pour le match de Chlef a considérablement affecté notre plan de jeu. Nous avons suivi son état de santé de près, mais son indisponibilité a clairement eu un impact sur notre attaque», a commenté Madoui, en espérant un retour rapide de son joueur clé pour renforcer le secteur offensif.

Reprise sans le coach

N’ayant pas bénéficié de repos depuis plus de deux semaines, en raison de l’enchaînement des matchs de Coupe de la CAF, Madoui a fini par accorder 48 heures de répit à ses poulains, au lendemain du match face à l’ASO. Les coéquipiers du capitaine Brahim Dib ont ainsi repris le chemin des entraînements hier matin, pour préparer la réception de l’ES Mostaganem, ce mercredi, en match retard de la première journée. La séance de reprise des entraînements effectuée hier a vu la défection de l’entraîneur KheireddineMadoui qui a délégué son adjoint, AttefBettira, pour diriger la séance. Renseignement pris, le technicien sétifien était retenus au CTN de la FAF, dans le cadre de la formation pour l’obtention de la licence CAF Pro-A.

Les "étrangers" dans la liste africaine

Ouvrant droit à un complément de joueur dans sa liste en prévision de la phase de poules de la Coupe de la CAF, la direction du CS Constantine, sur décision du coach KheireddineMadoui, a officiellement inscrit trois autres joueurs au niveau de la CAF, pour cette nouvelle période d’enregistrement qui sera close ce soir. Les trois nouveaux joueurs inscrits sont la nouvelle recrue sénégalaise, Mélo Ndiaye, et les deux joueurs repêchés durant le mercato estival, à savoir l’attaquant camerounais EnowNkembe et l’avant-centre Abdelkader Kaïbou.

R. B.