ASO

Les choix de Zaoui déjà contestés

Le semi-échec concédé face au CSC a mis le staff technique sur la sellette et de nombreux supporters ont déjà commencé à critiquer le travail de Samir Zaoui et ses assistants. Pour eux, l'équipe n'a pas réalisé un recrutement estival à la mesure des ambitions des Djawarihs, tout comme elle n'a pas travaillé comme il se doit lors des stages de préparation aussi bien à Chlef qu’à AïnDraham.

"L'entraîneur, au lieu de dégager une équipe-type et donner l'occasion à ses joueurs de parfaire la cohésion dans leur jeu, il s'était amusé à changer d'équipe à chaque match amical. Résultat, lors du premier match officiel, il avait aligné un onze rentrant avec des joueurs qui semblaient perdus sur le terrain. Même face au CS Constantine, Zaoui a fait les mêmes mauvais choix. A ce rythme, ça va se compliquer et l'équipe va se retrouver à jouer pour assurer son maintien dès les prochains matches", ont indiqué des supporters. La prochaine rencontre face au MCO pourrait être difficile pour les protégés de Samir Zaoui qui doivent bien la préparer pour ne pas s'attirer encore plus de critiques de la part des Djawarihs qui ont commencé à grincer des dents. A noter que l'équipe va reprendre aujourd'hui les entraînements pour préparer son déplacement à Oran. Le staff technique qui est conscient de la difficulté de sa mission espère trouver une pelouse en gazon naturel pour permettre à ses poulains de s'y entraîner au moins une fois pour s'habituer à ce genre de revêtement. Le match face au MCO qui se déroulera au stade Miloud-Hadefi risque de ne pas être une partie de plaisir pour les joueurs, tant l'affiche MCO - ASO a toujours suscité de la passion de part et d'autre.

Abdelkader G.