MCEB

L’USMA dans le viseur

Les protégés de Bouali ont repris aujourd'hui les entraînements pour préparer leur prochaine sortie face à l'USMA. Lors de la séance de reprise, le coach n'a pas manqué de réprimander ses poulains leur reprochant leur indiscipline tactique qui a facilité la tâche à leur adversaire.

"Vous n'avez rien fait pour gagner et après le but de Biskra, vous être tombés dans le piège de la nervosité au lieu de rester appliqués. Pourtant, on a été clair dans nos consignes et nos recommandations. On vous a demandé de jouer juste, de vous montrer solidaires sur le terrain et surtout concentrés pour ne pas commettre d'erreurs. C'est une sortie à mettre aux oubliettes car la copie rendue n'était pas bonne", a-t-il indiqué à ses poulains.

Pour la prochaine sortie, Bouali ne pourra pas compter sur l'attaquant Toual, blessé lors du match face à Biskra. L'absence de cet atout offensif pourrait durer plusieurs jours car il souffre d'une fracture de la mâchoire supérieure.

Concernant le prochain déplacement dans la capitale, la direction est en train de remuer ciel et terre pour trouver des fonds afin de financer le voyage et le séjour à Alger. D'ailleurs, selon plusieurs sources, des supporters auraient lancé l'idée d'organiser une quête pour aider l'équipe dans ce déplacement. Cela intervient alors qu'aucun fait nouveau n'a été relevé dans le dossier du sponsoring ou celui de la reprise du club par une entreprise nationale.

R. Bachir