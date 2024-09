ESS

Bendris axe sur le travail offensif

Le coach de l’ESS, Bendris, n’est pas satisfait du rendement de son équipe, même avec un succès face au MCEB et un nul devant le CRB. Bendris pense que son équipe avait la possibilité de prendre les trois points face au Chabab, surtout que ce dernier n’a pas joué à son meilleur niveau.

«La jeunesse de l’effectif nous a joué encore une fois un mauvais tour, étant donné que ces derniers ont raté quelques opportunités qui ont eu leur incidence sur le résultat final. Nous devons corriger quelques lacunes pour être performants, notamment en attaque», dira l’entraîneur. Bendriss estime que son équipe se doit de faire mieux que la saison passée où elle avait pris la cinquième place au classement général. «Il faut toujours avancer et réussir de bien meilleurs résultats et pour cela, il faudrait se donner à fond lors de ce genre de matchs», a souligné le technicien. Il n’a pas tari d’éloges sur son capitaine, AkramDjahnit, qu’il considère comme un véritable meneur d’hommes. «C’est un joueur comme on voit rarement. Il se donne à fond et fait de belles choses», dira-t-il. Toutefois, Bendris pense que Djahnit n’est pas le seul élément qui émerge, puisqu’il y a d’autres joueurs capables de montrer de bonnes choses.

La Fifa ferme le dossier Zenga

Selon des sources proches de la direction de l’ES Sétif, la Fifa a définitivement clôturé le dossier de l’ancien attaquant de l’Entente, Zenga. Dans un premier verdict, l’instance faîtière du football mondial avait sommé la direction du club à verser la somme de 10,7 milliards de centimes au joueur. Après avoir examiné les documents soumis par la direction de l'équipe algérienne, qui a confirmé à plusieurs reprises avoir réglé toutes les sommes dues à Zenga, la Fifa a décidé de lever l'interdiction de recrutement imposée au club et a présenté ses excuses pour les désagréments.

