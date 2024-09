MCO - Après la défaite à Mostaganem

Bouzidi sévèrement critiqué par les Hamraoua

Pour les supporters oranais, le bouc émissaire est vite trouvé après la déconvenue face à l’ES Mostaganem et c’est le coach Bouzidi qu’ils considèrent comme responsable du premier faux-pas en championnat des Hamraoua.

Pour les fans des Rouge et Blanc, il est l’unique responsable de la défaite en raison de ses choix tactiques et de joueurs. De plus, ils estiment qu’il n’a pas bien géré la seconde période que son équipe avait entamée avec une avance au tableau d’affichage. Le coach qui risque de passer une semaine difficile avant le match de vendredi prochain face au voisin, l’ASO, n’a pas fui ses responsabilités et a assumé dans sa déclaration d’après-match la défaite. «On a bien joué en première période avant de subir le match après la pause. Ce qui n’est pas normal. Cette façon de faire nous a valu d’encaisser le second but d’ailleurs», dira-t-il, avant d’enchaîner : «On doit réagir après cette défaite afin de corriger nos lacunes en prévision de la prochaine journée du championnat.» Le coach a fini par avouer que l’absence de certains éléments a eu raison de l’équipe au cours de ce match. «Je dois reconnaître qu’on a trop d’absences, et cela a influencé d’une manière négative sur le rendement de l’équipe». A rappeler que le Mouloudia d’Oran était amoindri par plusieurs absences, à l’image de Aggoune, Hamache, Chaouch, Sylla ou encore Baakoh. Ces éléments étaient censés débuter le championnat comme des titulaires dans le onze de départ, mais ils ont finalement déclaré forfait pour blessure. Sévèrement critiqué par les supporters, Bouzidi sait parfaitement qu’il sera sur la sellette en cas d’un autre faux-pas.

H. H.