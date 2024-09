JSS 1 - 1 USMK

Les Khenchelis n’ont pas osé

La Saoura a poussé un ouf de soulagement quand elle a réussi à égaliser en seconde période face à une équipe de Khenchela qui lui a causé d'énormes problèmes. D'entrée de jeu, les locaux ont tenté de porter le danger devant la cage de Litim, mais bien organisée, la défense khenchelie a su comment éloigner le danger et surtout lancer des contres dangereux.

A la 17', Souibah, profitant d'une hésitation de la défense, s'est présenté face au gardien mais son tir est allé mourir dans les décors. Deux minutes plus tard, le même joueur a vu son tir capté par le gardien Litim. Fettouhi qui voulait effectuer une relance a vu sa passe récupérée par Ibarra qui s'est infiltré dans le camp adverse avant d'adresser une passe précise à son coéquipier Kaddour qui n'eut aucun mal à battre Ouabdi (25'). Les Khenchelis se sont offert une autre occasion sur un contre de Bakir mais le retour d'un défenseur a permis aux locaux de dégager en catastrophe. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score ne changera pas et la fin du premier half fut sifflée sur une avance des protégés de Missaoui. De retour des vestiaires, les camarades de Botiche obtiendront un penalty. Fettouhi, chargé de le botter, a perdu son duel face à Litim qui s'est bien détendu pour détourner le tir (51'). Les Bécharis maintiendront la pression et obtiendront un autre penalty à la 78'. Botiche enverra le ballon au fond des filets de Litim. Malgré un gros pressing de l'équipe locale, le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final de M. Benyabka.

Fiche technique

Stade 20-Août, affluence moyenne, temps chaud, pelouse en bon état, arbitrage de Benyabka, Touileb et Kedroussi.

Buts : Kaddour (25') USMK, Botiche (78' sp) JSS

JSS : Ouabdi, Berriah, Hadddouche, Amrane, Akacem, Bouchiba, Botiche, Taïb (Ghorab), Belmiloud, Fettouhi, Souibah (Saâd).

Entr. : Lakhdari - Djallit

USMK : Litim, Guemroud, Kaddour, Hachoud, Rebia, Zenasni, Sameur, Aïboud (Dagou), Bakir (Neche), Debbih, Ibarra.

Entr. : Hatem Missaoui

Kader B. A.