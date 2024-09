JSK - La fête était totale au stade Hocine-Aït Ahmed

Les Canaris lancent leur saison face à Akbou

Les supporters de la JSK ont créé une ambiance extraordinaire vendredi dernier au stade Hocine-Aït Ahmed. Non seulement ils ont soutenu leur équipe jusqu'au coup de sifflet final, mais ont aussi fait parler d'eux pour leur sportivité. Malgré l'enjeu du derby, la fête était totale dans les gradins.

Il y a eu même des supporters des deux équipes qui ont partagé la même tribune et ces scènes ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. La mobilisation des ultras a eu son effet et ce derby a marqué les esprits. Le match en lui-même a été d'un niveau au-dessus de la moyenne mais le plus important pour les Canaris était de réussir leur premier match. Ils ont souffert pour venir à bout du nouveau promu, l’O Akbou, mais ils affirment qu'ils seront meilleurs à l'avenir. Le coach Benchikha et les joueurs ont rendu hommage à leurs fans au coup de sifflet final, en déclarant que la présence massive des supporters leur a permis de se transcender. Les équipiers de Boualia ont alterné le bon et le moins bon lors de ce derby, mais ils pensent que dans ce genre de match, le plus important est le résultat. Ils ont lancé leur saison avec une victoire et ils promettent d'ores et déjà aux fans de tout faire pour remporter le titre. Même le coach Benchikha qui d'habitude se montre très prudent a annoncé à la fin du derby que les supporters ont le droit de rêver et qu'ils veulent revoir leur équipe renouer avec les titres. Le président du conseil d'administration, Ould Ali, a assuré avant même le début du championnat que l'objectif de la JSK est de jouer les premiers rôles et que tous les moyens sont mis à la disposition de l'équipe pour qu'elle termine la saison en apothéose. Le chemin sera long, mais les Canaris croient plus que jamais que cette saison sera la leur. Ils n'ont pas été trop convaincants face à l'Olympique Akbou, mais cette victoire a permis d'entrevoir l'avenir avec optimisme. Si les équipiers de Boualia parviennent à enchaîner avec une victoire ce mardi face au MCA, ils gagneront beaucoup plus en confiance.

Benchikha : "On a le droit de rêver"

L'entraîneur Abdelhak Benchikha a expliqué la prestation juste moyenne de ses joueurs face à l'Olympique Akbou par leur crainte de rater ce premier match du championnat. Il a ajouté que le fait de débuter la saison avec un derby a tétanisé les joueurs qui, malgré la difficulté de la tâche, ont eu le dernier mot. "C'était un match très difficile. L'Olympique Akbou est un adversaire très coriace et s'il continue à jouer comme il l’a fait contre nous, il va faire très mal. L'OA est une équipe très difficile à manier, mais on a réussi l'essentiel en arrachant les trois points de la partie. Je ne voulais pas que mes joueurs se replient derrière. Au contraire, je leur avais demandé de conserver le ballon et d'opter pour les passes courtes. Toutefois, je crois que le fait de débuter le championnat avec un derby nous a perturbés. Heureusement que les supporters ont joué leur rôle et ils sont à féliciter. On n’a pas le droit de décevoir un tel public et je le dis ouvertement, on a le droit de rêver. On est la JSK et on fera tout pour être à la hauteur des attentes de nos supporters. Il y a eu des satisfactions et des insuffisances mais les joueurs ont fait de leur mieux pour gagner ce derby. On a bien négocié notre premier match et je crois que le meilleur est à venir", a promis Benchikha qui n'a pas souhaité s'exprimer sur la non-convocation du milieu offensif Ryad Boudebouz. Ce dernier avait déclaré qu'il était prêt à prendre sa place dans l'échiquier des Canaris dès le premier match du championnat, mais le Général n'a voulu prendre aucun risque avec lui.

Certains éléments déçoivent leur coach

Pas du tout satisfait de la prestation de l'attaquant burkinabé Djibril Ouattara, du milieu Chekkal et de l'arrière droit Nechat, l'entraîneur Benchikha les a remplacés au début de la deuxième mi-temps. Il les a titularisés mais comme leur rendement n'a pas été à la hauteur, il a procédé à leur remplacement dès le début de la deuxième période en incorporant Berkane, Hamidi et Kanouté. Ce dernier ne s'était pas entraîné avec le groupe pendant près d'un mois, et malgré cela, Benchikha l'a incorporé. Son rendement a été satisfaisant et il sera sûrement titularisé lors du clasico face au MCA. Ouattara et Nechat n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes et ils risquent d'être relégués sur le banc face au MCA.

Ouattara appelé à se ressaisir

L'attaquant burkinabé Ouattar a fait de son mieux pour gagner la confiance de son coach avant-hier face à l’O Akbou, mais il s'est montré maladroit devant les buts. Pour rappel, ce joueur n'a marqué aucun but lors des matches de préparation et sa titularisation face à l'OA a surpris plus d'un. Idem pour Nechat qui n'a pas été convaincant lors des matches de préparation mais comme Hamidi n'avait réintégré le groupe qu'à quelques jours du derby face à l'Olympique Akbou, l'entraîneur Benchikha a donné la chance à Nechat qui a commis plusieurs erreurs, ce qui pourrait être en sa défaveur dans les rencontres à venir.

D. K.