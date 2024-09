CSC

L’attaque en panne, l’ombre de Benchaâ !

Le CS Constantine a dû se contenter d'un match nul face à l'ASO Chlef, vendredi soir, au stade Ahmed-Boumezrag, lors de la 2e journée de la Ligue 1. Affichant de grandes ambitions pour cette première rencontre en championnat, le CSC espérait débuter son exercice par une victoire contre une équipe de l'ASO en difficulté.

Après avoir brillé lors de ses quatre derniers matches en Coupe de la CAF, le club constantinois n'a cependant pas été à la hauteur des attentes. Cette rencontre aurait pu lui permettre de prétendre à un bien meilleur résultat, tant le déroulement du match a reflété ses performances. Malgré une domination notable, surtout en première mi-temps, le CSC n’a pas su transformer cette supériorité en occasions concrètes. L’équipe, qui avait montré tout son potentiel en début de mois avec quatre victoires en autant de matches et huit buts inscrits en Afrique, a complètement raté sa sortie contre l’ASO, avec une attaque en berne et une prestation décevante. Maillon essentiel de l'équipe en ce début de saison, notamment en Coupe de la CAF, l’attaque du CSC a connu une véritable défaillance à Chlef. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que non seulement les attaquants n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, mais ils n’ont même pas réussi à se créer de réelles opportunités. L'absence de leur buteur vedette, Zakaria Benchaâ, s'est fait cruellement ressentir. Son absence a laissé le CSC incapable de mettre en danger la défense adverse. Benchaâ, qui avait brillé en étant le meilleur buteur des deux premiers tours préliminaires de la Coupe de la CAF avec quatre réalisations, a lourdement pesé sur le rendement de l'attaque clubiste lors de cette première sortie de la saison en championnat. Ressentant de légères douleurs au pied, lors de l’ultime séance d’entraînement effectuée jeudi soir à Chlef, l’attaquant Zakaria Benchaâ a été contraint de déclarer forfait, à la dernière minute, pour le match face à l’ASO. Le staff technique, en concertation avec le staff médical, a décidé en effet de ne pas prendre de risque avec lui, en préférant le préserver.

Madoui : «Les absences ont pesé sur l’équipe»

L'entraîneur du CS Constantine, Kheireddine Madoui, a souligné que les nombreuses absences au sein de son effectif ont directement influencé la performance de son équipe lors du match contre l’ASO Chlef, impactant ainsi le résultat final. «Le match a été difficile. Les nombreux changements dans l’effectif, avec les absences de Benchaâ, blessé, Belhocini, forfait depuis quelques jours, Baouche, suspendu, et trois joueurs subsahariens confrontés à des problèmes administratifs, ont rendu notre jeu moins fluide et moins efficace. Ces contraintes nous ont poussé à composer une formation totalement différente de celle alignée en Coupe de la CAF, ce qui a affecté notre cohésion. Toutefois, il est important de retenir que ce point obtenu en déplacement est positif», a indiqué le coach constantinois.

Bouhalfaya confirme sa bonne forme

Au terme de cette rencontre, force est de constater que le CSC peut se sentir chanceux d’avoir ramené un point de son déplacement à Chlef, alors qu'il espérait une victoire. Avec une attaque quasi inexistante, les Constantinois doivent leur salut à leur gardien, Zakaria Bouhalfaya, qui a été sans conteste l’homme du match. Ses interventions décisives ont empêché le CSC de rentrer bredouille. Il est indéniable que Bouhalfaya a constitué un véritable rempart face aux nombreuses offensives des Chélifiens, permettant ainsi à son équipe de sauver ce point. Bien que modeste, ce résultat est à prendre en considération et devrait inciter Madoui et ses joueurs à réfléchir sérieusement avant d’accueillir l’ES Mostaganem, le nouveau promu, mercredi prochain dans un match en retard de la première journée du championnat. L’équipe est désormais dans l’obligation de se ressaisir et d’empocher les trois points.

Pas de chèque de garantie, pas de qualification pour les "étrangers" !

Les trois nouvelles recrues étrangères du CSC n’ont pas été convoqués pour le match face à l’ASO, puisque la LFP n’a toujours pas qualifié Tosin, Ndiaye et Tapsoba. En fait, la direction du CSC n’a pas déposé au niveau de la FAF les chèques de garantie représentant les salaires d’une année des trois joueurs, comme exigé par l’instance fédéral pour la qualification des joueurs étrangers dans le championnat d’élite. Un souci que la direction du CSC a promis de régler dès ce début de semaine pour que le trio en question soit à la disposition de Madoui dès le prochain match face à l’ES Mostaganem, programmé pour ce mercredi.

