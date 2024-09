MCEB

Bouali : «Un grand travail nous attend»

Le Mouloudia d'El-Bayadh a perdu sur son terrain à l'occasion de sa première sortie à domicile de la saison face à l’US Biskra. C'est le second revers concédé par les poulains de Bouali qui n'a pas manqué dans sa déclaration d'après-match de déplorer le manque de discipline tactique de ses poulains.

"Je dirais qu'on n'a pas été bons. On n'a rien fait sur le plan du jeu ou sur le plan de la discipline dans le jeu, ce qui a permis à notre adversaire de profiter de notre manque de concentration pour nous piéger. En football, il y a les joueurs, mais il y a aussi un arbitre auquel revient le dernier mot. On a manqué de concentration et on s'est mis en situation de nervosité, ce qui a facilité la tâche de notre adversaire, qui soit dit en passant possède un bon gardien de but qui a tout fait pour nous décourager. Je dirais qu'on n'a rien fait pour mériter la victoire et un grand travail nous attend encore à l'avenir", a-t-il indiqué.

Les camarades de Salhi qui espéraient offrir un succès à leurs fans sont tombés sur un adversaire qui a su jouer le jeu pour repartir à la maison avec le gain du match. Un grand travail attend le staff technique qui doit non seulement combler des lacunes dans le jeu de son équipe mais aussi trouver le bon onze, car celui qui avait entamé la partie face à Biskra a fait preuve de naïveté dans le jeu et a commis beaucoup de maladresses qui ont profité à l'adversaire. A noter que le staff technique a accordé une journée de repos à ses poulains, avant de préparer le prochain déplacement périlleux dans la capitale pour affronter la coriace équipe de l'USMA.

W. K.