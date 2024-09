JSS - USMK

Les Bécharis en quête de rachat

Les Bécharis qui restent sur une défaite concédée lors de leur déplacement à Oran recevront l’USMK avec la ferme intention de glaner leurs trois premiers points de la saison. Le duo d’entraîneurs Djallit-Lakhdari a tenté au cours de la séance de reprise des entraînements de remobiliser ses poulains pour les remettre au travail avec un moral retapé.

«Nous avons certes perdu à Oran, mais on a manqué de chance et de rythme. On ne s’est pas montré appliqués dans la dernière passe. Il faut corriger cette lacune et les résultats suivront», a indiqué Djallit aux camarades de Hamia. Pour ce match qui se jouera au stade 20-Août 1955, le staff technique espère offrir un succès aux nombreux supporters qui ont promis d’envahir les travées du stade. «C’est notre premier match devant nos fans, on doit tout faire pour leur offrir une victoire. C’est une occasion à ne pas rater», a indiqué pour sa part Lakhdari.

Sur un autre plan, il faut préciser que l’équipe, après son match face au MCO et faute de vol direct Oran-Béchar, s’était retrouvée dans l’obligation de se rendre dans la capitale où elle a passé une nuit avant de rentrer le lendemain à la maison.

Ce contretemps a bouleversé le programme de préparation établi par le staff technique qui a été contraint de soumettre ses joueurs à une séance d’entraînement au stade de Ben Aknoun. Concernant la sortie d’aujourd’hui, le staff technique et malgré les perturbations de son programme de préparation pourra composer un onze équilibré puisqu’il pourra disposer de huit joueurs qui n’avaient pas été convoqués lors de la sortie à Oran. Du coté des joueurs, l’optimisme est de mise et on ne jure que par la victoire. Sauront-ils offrir le succès à leurs fans ?

Kader B. A.