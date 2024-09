JSK 2 - 1 O Akbou

Les Canaris assurent l'essentiel

Les Canaris ont réalisé le plus important en battant l'Olympique Akbou par 2 buts à 1. Ils ont eu ce qu'ils voulaient pour leur premier match au stade Hocine-Aït Ahmed, mais beaucoup de travail les attend. Ils n'ont pas rassuré leurs supporters, et le coach Benchikha va sûrement apporter les réglages nécessaires lors de la prochaine rencontre face au MCA.

Déterminés à trouver le chemin des filets dès les premières minutes du coup d'envoi, les Canaris ont réussi à surprendre leur adversaire à la 3e minute de jeu. En effet, sur un coup franc direct, le capitaine Boualia parvient à donner l'avantage à son équipe. Ce but a fait vibrer les milliers de supporters présents qui pensaient que le match allait être une simple formalité pour leur équipe. Les poulains de Benchikha ont tenté de profiter de leur ascendant pour inscrire d'autres buts, mais le manque de concentration leur a joué un mauvais tour. Ils se sont procuré quelques occasions sur les balles arrêtées, mais la réussite leur a fait défaut, ce qui a mis en confiance les joueurs d'Akbou qui ont commencé à attaquer dès la fin du premier quart d'heure. Ils n'ont pas été dangereux, mais ils ont fait jeu égal avec les Canaris qui n'ont pas été à la hauteur. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, et celle de Mammeri qui a touché le cuir de la main à l'intérieur de la surface de réparation a été fatale pour son équipe. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty, et l'ancien attaquant des Canaris, Ali Haroun, ne s'est pas fait prier pour remettre les pendules à l'heure à la 40’. Par respect à la JSK, il n'a pas célébré son but, mais il a été longuement applaudi par les supporters d'Akbou, présents au stade Hocine-Aït Ahmed.

En seconde période, les Canaris sont revenus avec de meilleures intentions. Ils se sont procuré plusieurs occasions, mais c'est sur un exploit individuel qu'ils ont réussi à ajouter un deuxième but à la 64’. Lahmeri s'est joué de la défense adverse avant de mettre le ballon au fond des filets. Les Canaris ont failli aggraver la marque à plusieurs reprises mais les visiteurs ont failli aussi égaliser. Ils ont inquiété le gardien Benrabah, mais la chance n'a pas été de leur côté. Ils auraient pu repartir avec le point du nul s'ils avaient fait preuve d'efficacité.

Fiche technique

Stade Hocine-Aït Ahmed, temps chaud, affluence nombreuse, arbitrage de

Ghorbal, Gourari et Zerhouni

Buts : Boualia 3’, Lahmeri 64’( JSK), Haroun 39’ S.P (O Akbou)

Averts : Nechat 36’, Maameri 52’, Madani 75’, Amriche 89’ (JSK), Oukaci 62’ (O Akbou)

JSK : Benrabah, Nechat ( Hamidi46’), Maameri, Madani, Mokadem, Sarr, Chekal (Kanouté 46’), Redjem (Amriche 70’), Boualia (Benzaid 90+1) , Lahamri, Ouattara (Berkane 46’)

Entr : Benchikha

O Akbou : Lefgoune, Chelfaoui, Bouteldja (Oukil 88’), Mebarakou, Bahoussi, Lamri, Oukaci (Zamoum 67’), Mehdaoui (Adrar 76’), Askar, Lacheheb. Haroun (Messiad 67’)

Entr : Bouakaz

Ils s'étaient présentés au 1er-Novembre à 5h pour l’achat des billets

Les supporters envahissent le stade Hocine-Aït Ahmed

Le derby entre la JSK et l'Olympique Akbou a drainé la grande foule. Les 33 000 billets mis en vente par la direction de la jeunesse et des sports ont été écoulés en quelques heures seulement. Les supporters s'étaient présentés au stade de 1er-Novembre dès 5h du matin, alors que la vente n'a débuté qu'à 7h. Il y avait une foule nombreuse et cela n'a pas facilité la tâche aux organisateurs. 20 000 billets ont été mis en vente au stade de 1er-Novembre, 5000 à Draâ El Mizan, 5000 à Azazga et 3000 ont été réservés aux supporters d'Akbou. Pour se procurer un ticket d'entrée au stade, les supporters étaient contraints de se présenter au stade de 1er-Novembre à partir du 5h du matin. Il y a eu des défaillances dans l'organisation, mais heureusement que tout a fini par rentrer dans l'ordre. Des bus de l'ETUSA étaient chargés de transporter les fans du stade de 1er-Novembre au stade Hocine-Aït Ahmed, ce qui leur a fait oublier la longue attente. Pour le clasico de ce mardi face au Mouloudia d'Alger, les supporters espèrent que la DJS mettra en vente 50 000 tickets et que toutes les dispositions seront prises pour que le match se déroule dans de très bonnes conditions. Le président du conseil d'administration Ould Ali El-Hadi a affirmé la veille de la rencontre face à l'Olympique Akbou que tout n'a pas été parfait pour ce premier rendez-vous du championnat, mais il a promis aux supporters que la direction fera le maximum pour que les choses s'améliorent lors des matches à venir.

Boudebouz, Bwalya, Koné et Matallah non convoqués

L'entraîneur Abdelhak Benchikha a préféré finalement ne pas convoquer le milieu offensif Ryad Boudebouz. Bien que ce dernier ait affirmé qu'il est prêt à prendre part au premier match du championnat face à l'Olympique Akbou, Benchikha ne lui a pas fait appel. L'entraîneur adjoint Farid Zemiti a expliqué cette non-convocation par le fait que Boudebouz n'est pas encore prêt pour prendre sa place sur l'échiquier des Canaris. Il n'est pas le seul joueur recruté en cette intersaison qui n'a pas été convoqué pour le derby face à l'Olympique Akbou, puisque même l'attaquant Walter Bwalya et l'arrière gauche Youssouf Koné n'ont pas été retenus dans la liste des 18. Bwalya avait raté quelques séances, et comme il a un problème de surpoids, Benchikha ne l'a pas convoqué pour ce premier match du championnat. S'agissant de Koné, sa non-convocation était prévisible étant donné qu'il est très loin de sa forme optimale. Il n’a rejoint la JSK qu'à 20% de sa forme et il lui faudra beaucoup de temps pour revenir à son meilleur niveau. Pour ce qui est de Matallah, sa préparation avec l'équipe était perturbée à cause de son problème de cheville. Avec le recrutement de Kanouté et Sarr, il risque d'être mis sur la liste des joueurs à libérer au prochain mercato s'il ne retrouve pas son meilleur niveau.

Kanouté incorporé en deuxième mi-temps

Même si le milieu Sadio Kanouté ait raté plusieurs séances, il a été convoqué dans la liste des 20 pour le match face à l'Olympique Akbou. Bloqué au Mali pendant plus de 3 semaines avant de rallier la ville de Tizi Ouzou via Johannesburg, Kanouté était retenu dans la liste des 20. Bien qu’il ait raté plusieurs séances et qu'il n'ait rejoint le groupe que mardi dernier, il a été convoqué pour ce derby avant d'être incorporé en seconde période. Benchikha lui a fait confiance. Il n'était pas satisfait de la prestation de son équipe en première mi-temps et c'est pour cela qu'il a fait plusieurs changements en seconde période.

Nechat titulaire, Hamidi sur le banc

Benchikha a titularisé finalement Nechat au poste d'arrière droit. Malgré le retour de Hamidi qui était blessé depuis la deuxième rencontre amicale jouée face à Al Muharrag, le coach kabyle a fait confiance au jeune Nechat. Ce dernier a alterné le bon et le moins bon lors des matches de préparation, mais il a été aligné d'entrée face à l'Olympique Akbou.

Hommage à Hannachi

Les responsables de Mobilis et de la JSK ainsi que ceux de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou n'ont pas oublié le défunt Hannachi qui avait présidé les destinées du club pendant une vingtaine d'années. Il avait milité pendant plusieurs années pour que la JSK puisse avoir un stade digne de son rang. Il n'est plus de ce monde, mais les responsables du club n'ont pas oublié tout ce qu'il avait fait pour la JSK. Sa photo a été accrochée dans les gradins du stade Hocine Aït-Ahmed, et cela a fait énormément plaisir aux fans présents à l'occasion de ce derby face à l'Olympique Akbou.

D. K.