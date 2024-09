ASO 0 - 0 CSC

Nul sur toute la ligne

Les protégés de Samir Zaoui n'ont pas su trouver le moyen de faire céder leur adversaire du jour qui les a contraints au partage des points dans un match qui n'a pas tenu ses promesses.

Les Chélifiens qui jouaient devant leur public ont tenté de prendre à leur compte le jeu pour tenter de porter le danger devant la cage de Bouhalfaya. Farhi qui s'est engouffré dans la défense des Sanafir a adressé un centre millimétré, mais la reprise de Benchouiya n'a pas trompé le keeper adverse, bien placé (11').

Quelques minutes plus tard, Evra, servi à l'entrée des 18 m, a vu son tir mourir dans les décors (21'). Les visiteurs qui avaient de la maîtrise ont su comment résister aux rushs adverses et comment se projeter devant dès la récupération de la balle. Les protégés de Samir Zaoui, voulant trouver le plus vite possible le chemin des filets, ont confondu précipitation et rapidité d'exécution, ce qui a facilité la tâche à la défense adverse qui a su comment contenir leurs assauts. Le jeu se stabilisera par la suite dans la zone médiane jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre signifiant aux 22 acteurs la pause citron sur un score de parité vierge.

De retour des vestiaires, les Chélifiens sermonnés par leur coach ont repris le contrôle du jeu pour tenter de porter le danger devant la cage de Bouhalfaya. A la 63', Evra bien lancé par Brahimi a buté par deux fois sur le gardien des Sanafir qui s'est interposé, sauvant son équipe d'un but tout fait. Deux minutes plus tard, le gardien constantinois s'illustrera une nouvelle fois en déviant un ballon de Benchouiya bien lancé dans la surface de réparation.

Malgré les changements apportés par le coach chélifien, la défense du CSC a tenu bon. A la 87', Enow bien lancé par Temine a buté sur Medjadel, sorti à sa rencontre. Ce fut la meilleure occasion pour les visiteurs qui auraient pu rentrer chez eux avec le gain du match qui s'est terminé sur un score de parité vierge qui arrange tout de même ses affaires.

Fiche technique

Stade Boumezrag, affluence moyenne, éclairage parfait, pelouse en bon état, arbitrage de Tayeb Bouderbal, Sohbi et Kessar.

Avert. : Evra, Sadahine (ASO)

ASO : Medjadel, Hamra, Abada, Sadahine, Brahimi (Bakhtouchi), Muhutsiwa, Farhi, Bounoua, Larbi (Bourorga), Benchouiya (Bourdim), Evra.

Entr. : Zaoui

CSC : Bouhalfaya, Meddahi, Bouguerra, Derradji (Boudrama), Rebia, Messala, Benchaira, Dib (Kaibou), Tahar (Enow), Temine, Mouaki (Benmessabih).

Entr. : Madoui

Des changements dans le onze constantinois

Côté effectif, le coach Madoui n’a pas disposé de tous ses éléments, même s’il a récupéré certains joueurs non qualifiés en compétition africaine à l’image du Sénégalais Ndiaye entre-autre, et du retour à la compétition de Miloud Rebiaï. Pour cette première sortie en championnat national, l’entraîneur, Kheïreddine Madoui, a opéré quatre changements par rapport au dernier match en Coupe de la CAF. L’attaquant Abdenour Belhocini est blessé, ce qui l’a poussé à céder sa place à Tahar. Pour sa part, Benchaâ a laissé sa place à Temine alors que Rebiaï a été aligné dans la défense centrale où il a composé la charnière avec Derradji. La succession de matches obligera le technicien à des changements dans le onze.

Benchaâ blessé

Le buteur du CS Constantine en Coupe de la CAF, Zakaria Benchaâ, n’était pas porté dans la liste des 18 pour le match d’hier face à l’ASO Chlef. D’après les dernières informations, le buteur des Vert et Noir avait raté la dernière séance d’entraînement, jeudi passé, en raison d’une blessure.

Report de la phase de poules, Madoui soulagé

La décision de la CAF de décaler le début de la phase de groupes de la Coupe de la CAF de la fin octobre à fin novembre, a été agréablement accueillie par Madoui. Un rapport qui arrange les affaires du club constantinois, surtout que l’équipe sera soumise durant le mois prochain à un véritable marathon.

Le U21 qualifiés

La direction du CSC a accueilli favorablement la décision de la FAF de rouvrir la plateforme d’inscription des joueurs des équipes réserves. Jusqu’ici, seulement neuf éléments avaient été qualifiés avant l’expiration des délais, forçant l’entraîneur Seif-Eddine Amroune à faire appel à des joueurs de moins de 19 ans pour compléter l’effectif, lors du match de la journée inaugurale, disputé jeudi dernier face à l’équipe réserve de l’ES Mostaganem.

A. G.