Ils se présenteront au 20-Août avec un bon moral

Les Noir et Blanc pour la confirmation

Le défenseur central de l’ES Sétif, DrisChaâbi, a assuré que la préparation du prochain match contre le CR Belouizdad se déroule dans d'excellentes conditions. L'objectif étant de réaliser un résultat positif qui confirmerait un bon départ.

«La préparation avance très bien. Nous nous préparons pour le deuxième match de la saison et les conditions sont bonnes. Tout est prêt pour un travail de qualité et nous sommes sur la bonne voie. Nous allons aborder cette confrontation avec l’ambition de revenir avec un bon résultat et poursuivre notre début positif en championnat. C'est sûr que ce sera un match difficile, surtout en jouant à l'extérieur. Nous nous attendons à faire face à de nombreux défis, mais tout est possible en football. Notre objectif est de réaliser un bon résultat dans la capitale, afin de confirmer notre victoire contre le Mouloudia d’El Bayadh et entamer la saison de manière idéale», a affirmé Chaâbi. Le coach Bendris a intensifié le travail récemment, avec deux séances d'entraînement programmées dimanche et cela ne semble pas déranger les joueurs. «Je pense que le coach continue de mettre en œuvre son programme de préparation depuis le début. L'essentiel est que les joueurs ont bien répondu aux exigences de l'entraîneur. Certes, nous avons un peu souffert, mais il vaut mieux s'investir maintenant pour récolter les fruits plus tard.» En revanche, il y avait des inquiétudes concernant l'état physique de l'équipe après un début tardif, mais il semble que tout est en bonne voie, puisque la satisfaction au dernier match contre le Mouloudia d'El Bayadh a été le physique. «En effet, nous avons montré une belle performance sur le plan physique. Nous avons maintenu une pression élevée en attaque et avons joué à un rythme soutenu, tout en terminant le match de manière normale. Il est donc clair que nous sommes dans une bonne condition physique. Nous avons encore du temps pour continuer à travailler et atteindre notre meilleur niveau», dit-il. Concernant les changements de poste décidés par Bendris lors du dernier match, il a déclaré qu'il était à la disposition de l'entraîneur et prêt à jouer à n'importe quel poste en défense : «Cela démontre la confiance que le coach place en ma personne.»

Bacha pas encore prêt !

L'entraîneur de l’ES Sétif, Réda Bendris, a décidé de maintenir Abderrahmane Bacha, son nouvel ailier, à l'écart du onze de départ pour le match contre le CR Belouizdad, lors de la deuxième journée de la Ligue 1. Cette décision fait suite à la poursuite des entraînements de réhabilitation de l’ancien joueur de l’USM Alger, qui doit atteindre un niveau de condition physique adéquat avant de rejoindre le groupe. Parallèlement, Bendris envisage de conserver son attaquant Ali-Hadji dans le onze de départ, profitant de ses capacités dans le jeu aérien, essentielles pour les contre-attaques. Dans les coulisses, on apprend que le coach se concentre sur la préparation de plusieurs joueurs, dont le gardien Bousseder, AkramDjahnit, Moulay, Ouladipo et Rodrigue KossiFiogbé, le milieu défensif béninois, pour composer l'équipe qui va affronter le vice-champion d’Algérie.

W. D.