MCEB - USB

Les Beidis ne comptent pas lâcher les Biskris

Les protégés de Fouad Bouali poursuivent la préparation de leur prochaine sortie à domicile face à l'USB. Les Beidis, malgré les nombreux problèmes qu'ils vivent, ont à cœur d'offrir la victoire à leurs supporters qui ont promis d'envahir les travées du stade Zakaria-Mejdoub.

Pour la prochaine sortie, le staff technique pourra compter sur l'ensemble de ses poulains. Le groupe ne compte aucun blessé et tous les voyants sont au vert, malgré l'ambiance morose qui caractérise les séances d'entraînement, en raison de la crise financière lancinante qui secoue le club.

A l'issue de la séance d'entraînement de mardi, le staff technique s'est réuni avec les joueurs pour les mobiliser et tenter de leur remonter le moral. Les rumeurs d'un boycott par les joueurs du prochain match face à l'US Biskra, qui ont été relayées par certaines pages sur les réseaux sociaux, ont poussé Bouali et ses assistants à se réunir avec les joueurs pour les sensibiliser et les motiver à l'idée d'assumer jusqu'au bout leurs responsabilités et d'assumer leur statut de joueurs professionnels. Tout en leur affirmant qu'il comprend leur réaction et qu'il espère lui aussi voir les problèmes qui entravent la bonne marche de l'équipe levés une fois pour toutes, il les a appelés à préparer comme il se doit le match et à le jouer à cent à l'heure pour offrir la victoire aux fans et gagner leur confiance et leur soutien dans la période difficile que traverse le Mouloudia d’El Bayadh.

Walid K.